CELEBRAÇÃO Biblioteca Francisco Meireles realiza primeira cantata de Natal

Candidatos selecionados atuarão em atividades do Meio Ambiente e receberão ajuda de custo

A Prefeitura de Porto Velho divulgou o edital do processo seletivo para Contratação de Serviço Voluntário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). O edital nº 01/2023/SEMA dita as normas para a realização da seleção de candidatos interessados em prestar serviço voluntário no âmbito da Sema.

O processo seletivo para contratação de serviço voluntário tem a finalidade de promover uma gestão ambiental de qualidade, envolvimento cívico e fortalecimento dos laços entre a comunidade e o governo local, objetivando criar um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada, promover o bem-estar social, tanto para aqueles que estão sendo servidos quanto para os próprios voluntários, assim, melhorando o clima e a coesão socioambiental e econômica na comunidade. Cabendo, ainda, destacar que, com a contribuição de serviços voluntários, a administração municipal poderá fomentar sua capacidade operacional e ampliar o desenvolvimento de tarefas.

Segundo o secretário Robson Damasceno, o serviço voluntário é prestado de forma espontânea e não gera vínculo funcional ou empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

“A prestação de serviço voluntário será exercida mediante a celebração do Termo de Adesão e Compromisso ao Serviço Voluntário, e somente poderá ser formalizado após a verificação de idoneidade do candidato e da regularidade da sua documentação civil. Mediante o desenvolvimento das atividades propostas, o voluntário vai receber uma ajuda de custo para cobrir as despesas com alimentação e transporte decorrentes do serviço em prol do meio ambiente de Porto Velho”, explicou Damasceno.

Serão selecionados 50 candidatos, levando em consideração a necessidade da Sema, para exercer as atividades de agente no serviço administrativo interno e externo diário, realizando atendimentos virtuais e presenciais, organização de arquivos, recepção e envio de documentos, criação de planilhas, auxílio aos assessores, gerentes e diretores nas atividades propostas.

O agente deve executar outras tarefas compatíveis com as exigências da função e necessidades externas da secretaria e auxiliar no atendimento ao público: analisar as demandas da população de acordo com as informações coletadas. Execução de atividades de apoio logístico administrativo.

Também entre as tarefas, deve-se o auxílio aos profissionais técnicos nas atividades do departamento em que estiver lotado e elaboração, redação, digitação e tramitação de correspondências, e-mails, ofícios, memorandos, processos e outros documentos. Manter registros e documentos sempre atualizados, garantindo prontidão para atender solicitações internas e externas. Auxiliar o superior imediato na elaboração de relatórios gerenciais. Promover o gerenciamento de documentos, organização de agendas, atendimento telefônico, elaboração de relatórios e peças técnicas. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências da função, de acordo com as necessidades de cada departamento, mediante as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá ter idade mínima de 18 anos, e possuir nível superior completo. A inscrição deve ser realizada a partir do dia 17 e se encerrará às 23h59min do dia 20 de novembro de 2023, por meio do preenchimento do formulário de inscrição.

Confira aqui o edital, onde constam o formulário e o endereço de e-mail para onde deve ser encaminhado.

