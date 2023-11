CELEBRAÇÃOPrefeito Hildon Chaves acompanha montagem da decoração natalina no Parque da Cidade

Documentos, formulários e declarações devidamente preenchidos devem ser entregues em envelope lacrado ao Departamento de Posturas Urbanas

Termina nesta terça-feira (14) o chamamento público para os interessados em comercializar alimentos e bebidas durante os 40 dias do projeto intitulado Natal Porto Luz. As inscrições começaram no dia 30 de outubro.

O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, acontecerá de 25 de novembro a 6 de janeiro de 2024, no Parque da Cidade, na av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, na zona Norte da capital de Rondônia.

Serão cadastrados carrinhos de pipoca (doce e salgada), vendedores de batata e banana frita, carrinho de sorvete, churrasco grego, churros, algodão doce, balões e brinquedo, carro tipo food truck/trailer para venda de lanches e bebidas, além de escorregador inflável e pula-pula, entre outros, totalizando 80 vagas. Até o momento, cerca de 70 pessoas se inscreveram.

Poderão se inscrever pessoas a partir de 18 anos que estejam de acordo com as normas estabelecidas no Edital 014/2023/SEMUSB. Para concorrer à vaga de barraca, o candidato terá que comprovar que possui barraca na cor branca e apresentar a documentação necessária para o credenciamento. Por questão de padronização, não serão aceitas barracas de outras cores.

Os comerciantes selecionados deverão apresentar as autorizações necessárias para se instalarem no local. Quem trabalha com brinquedo também deve apresentar o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Além disso, os brinquedos devem estar em ótimo estado de conservação e funcionamento, de tal forma que não representem qualquer risco para as crianças e o público em geral.

Toda documentação, formulário e declarações, entre outros, devidamente preenchidos, devem ser entregues em envelope lacrado ao Departamento de Posturas Urbanas, localizado na rua Aparício de Moraes, nº 3616, bairro Industrial. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O resultado será divulgado no Diário Oficial do Município de Porto Velho e no portal da Prefeitura.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO