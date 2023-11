CELEBRAÇÃORecital marca comemoração do Dia do Saxofonista na próxima sexta-feira (24)

Evento será realizado no auditório do Centro Municipal de Artes e Cultura Escolar Jorge Andrade

A Prefeitura de Porto Velho vai celebrar o Dia do Saxofonista na próxima sexta-feira (24), a partir das 19h, com uma programação toda especial que está sendo preparada pelo Centro Municipal de Artes e Cultura Escolar Jorge Andrade, à rua Júlio de Castilho, nº 1100, bairro Olaria, onde será realizado o evento.

“Na minha opinião, o saxofone tornou-se um instrumento indispensável em qualquer tipo de agrupamento musical devido à sua versatilidade e beleza tímbrica. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) apoia a cultura musical entre os alunos da rede municipal, pois está incluído no projeto pedagógico aplicado no Ensino Fundamental e é administrado através dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar”, comentou Gláucia Negreiros, que é titular da pasta de educação.

“O Dia do Saxofonista é comemorado anualmente em 6 de novembro, mas o evento será no dia 24 porque toda a equipe estava envolvida na realização da nossa Mostra Cultural, que aconteceu em 9 de novembro”, explicou a diretora Rosicleia Barbosa.

Um dos pontos principais do evento será a apresentação de um recital que está sendo cuidadosamente preparado pelo professor Eliel Almeida, que também é saxofonista, junto aos alunos. “Eles vão tocar várias músicas compostas por solos, duetos, trio, quarteto e quinteto, para comemorar a data”, destacou Rosicleia.

A comemoração será aberta para toda comunidade escolar local e também para a população em geral que queira prestigiar. Os músicos se apresentarão no auditório do Centro de Artes Jorge Andrade, que está sendo carinhosamente preparado e decorado para essa ocasião especial.

“É uma oportunidade a mais que a gente tem de conhecer um pouco sobre o saxofone e as músicas que serão tocadas por esse instrumento. E também mostrar um pouco do trabalho que o professor Eliel desempenha junto com os alunos, tanto os adultos quanto as crianças e adolescentes”, comentou a diretora.

Ela acrescentou ainda que o evento é uma forma do professor incentivar os alunos a continuarem tocando. Os alunos, por sua vez, têm a oportunidade de demonstrar o que aprenderam diante do público.

HISTÓRIA

A celebração decorre internacionalmente no dia 6, aniversário do nascimento do criador do instrumento, o belga Adolphe Joseph Sax. O saxofone foi inventado em 1840, em Paris, com a adaptação de uma boquilha semelhante à do clarinete a um oficleide.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO