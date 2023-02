CELERIDADE – Município bate recorde na emissão de licenças de obras e habites em Porto Velho

Evento com entrada franca marca a abertura do período momesco

Acontece neste sábado (4) a abertura oficial do carnaval de Porto Velho com o tradicional Baile Municipal. A festa com entrada franca será na casa de shows Talismã 21, localizada na avenida Mamoré, nº 300, a partir das 20h.

As festividades carnavalescas retornam após dois anos de pandemia, com 22 dias de festa. Com a presença da Corte do Rei Momo para a cerimônia simbólica de entrega da chave da cidade ao personagem do rei, que conduzirá os foliões durante todo o período momesco, a festa vai reunir atrações locais como Estação Folia, Banda da Banda, Mikeia Oliveira & Mario Sam e Alan Pop, para apresentações de marchinhas, frevos e músicas carnavalescas.

O ambiente já está sendo preparado com ornamentação especial e terá toda a estrutura necessária para tornar a folia saudável com a presença de seguranças e bombeiros civis, além da comercialização de comidas e bebidas.

