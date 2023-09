Cemetron alerta sobre casos de picadas de animais peçonhentos em época de chuvas

No Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos (picada de cobras), comemorado em 19 de setembro, o Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron registrou neste ano, 150 acidentes por animais peçonhentos, sendo 110 de picadas por cobras, com isso, a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau alerta sobre a prevenção, essencialmente nesta época de chuvas, e quais os primeiros socorros que devem ser realizados após o acidente ofídico, com o objetivo de orientar e conscientizar a população sobre os riscos.

A enfermeira do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, Giceli Baian destacou que, a notificação do caso é feita em parceria com os médicos e a equipe de enfermagem do pronto atendimento, é de suma importância essa comunicação em até 24 horas, para realização do tratamento sem complicações e enfatiza os cuidados que a população precisa para evitar ataques.

“A comunidade precisa estar ciente de formas de prevenção, em época de temporais, o uso de botas com cano alto, perneira de couro e botinas evitam 80% dos acidentes, cobras gostam de se abrigar em locais quentes, escuros e úmidos, então em ambientes assim, cuidado ao mexer em pilhas de lenha, milho ou cana. Vale ressaltar que, onde há ratos, há cobras, então é necessário manter limpos paióis e terreiros, não deixar amontoar lixo”, afirmou a enfermeira.

SERVIÇO

O Cemetron é uma unidade especializada ao atendimento e acompanhamento de adultos que tiveram em acidentes com animais peçonhentos, com uma equipe multiprofissional, a qual estudam o caso clínico do paciente e é feito o encaminhamento à farmácia para a solicitação do soro antiofídico, e será acompanhado por uma equipe de enfermagem, médica, nutricional, serviço social e fisioterapeutas até o encerramento do tratamento.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha enfatizou sobre a importância acerca do serviço. “Nossos profissionais estão capacitados para realizar o atendimento necessário com a população, é de extrema relevância a vítima por acidente com animais peçonhentos sem encaminharem o mais rápido ao Cemetron, para o início e eficácia do tratamento”, evidenciou.

A unidade Cemetron fica localizada na Avenida Guaporé, n° 215; Bairro: Lagoa, Porto Velho, com atendimento de pronto socorro 24h.

PRIMEIROS SOCORROS

Lavar o local da picada apenas com água e sabão;

Manter o paciente deitado e hidratado;

Procurar o serviço médico mais próximo; e

Se possível, levar o animal ou tirar foto do animal para identificação;

Fonte: Governo RO