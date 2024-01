Em 2024, o CAT passa a funcionar das 11h às 17h, sempre de segunda a sexta-feira

Moradores e visitantes da capital podem acessar informações turísticas no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Jorge Teixeira. O local é mantido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e oferece todo o material turístico da campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” , como mapa turístico da cidade, guia dos balneários, manual da pesca e vídeos turísticos, além de atendentes capacitados a dar orientações turísticas e dicas sobre a cidade.

Em 2024, o CAT passa a funcionar das 11h às 17h, sempre de segunda a sexta-feira. Nos horários contrários ao funcionamento, é possível encontrar os materiais impressos no lado de fora da sala, podendo o cidadão levar para casa as informações da mesma forma.

O CAT tem o objetivo de receber o viajante que chega à Porto Velho pelo aeroporto, apresentando os atrativos turísticos da cidade, ou simplesmente dicas de restaurantes ou bares. Segundo a Secretária Glayce Bezerra, o serviço é o diferencial em diversas cidades do Brasil e do mundo. “Abrimos o CAT em Porto Velho para receber turistas, comitivas e qualquer um que precisar de informações sobre a cidade. Em qualquer horário o turista consegue ter acesso aos nossos folders e guias, e, no horário de funcionamento, das 11h às 17h, temos atendimento personalizado que ajuda muito aqueles que visitam na capital”.

Texto: Isabella Leite

Foto: Felipe Ribeiro/ Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO