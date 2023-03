Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia começou a realizar mamografia e exames com contraste

Com o objetivo de permitir que durante o serviço operacional, seja em acionamentos, ocorrências, pedidos de socorro e outros contatos, os policiais militares estejam capacitados para atender ao público surdo e solucionar as necessidades relacionadas à segurança pública, o Governo de Rondônia tem realizado cursos de Formação Continuada em Libras para a Polícia Militar, 40 profissionais da segurança pública participaram da formação, em parceria com a Gerência de Formação da Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

O governador Marcos Rocha falou sobre o trabalho de inclusão realizado em diversos setores da atual gestão. “Nosso objetivo é garantir um atendimento de qualidade para todos os rondonienses, independente de suas limitações e em todas as áreas. Por isso, estamos trabalhando nesta qualificação em todas as secretarias”, explicou.

O porta-voz da Polícia Militar, tenente coronel Alex Miranda, afirmou a importância do curso à Corporação. “Sabendo comunicar-se em Libras, o policial militar consegue conduzir ocorrências com maior facilidade, atendendo com mais dignidade à vítima com deficiência auditiva, e até mesmo em situações que necessitem tomar conhecimento de fatos testemunhados por esse público”, afirmou.

