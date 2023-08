Centro de Diagnóstico por Imagem retoma execução de exames com tomógrafo

A combinação de bem-estar social junto ao cuidado com o meio ambiente, enraizada nas políticas públicas do Governo de Rondônia refletem na queda de ocorrências de incêndios florestais, no Estado. Conforme relatório estatístico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO, a redução foi de 72,6%, em comparação ao período de janeiro a agosto de 2022 e 2023.

Em 2022, os 52 municípios do Estado registraram 1.543 ocorrências de incêndios florestais, de janeiro até agosto. Já este ano, até o dia 17, foram registrados 894 casos, sendo 649 ocorrências a menos. Historicamente, é no mês de julho que mais se observam aumentos de casos desse tipo. Os incêndios florestais compreendem a propagação do fogo em áreas de florestas e ocorrem com mais intensidade no período de estiagem, quando há redução da umidade ambiental, pois as chuvas não são frequentes. Neste período, também são intensificadas as ações ambientais para proteger o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

OPERAÇÃO VERDE RONDÔNIA

As causas de incêndios florestais podem ser, tanto naturais quanto provocadas, a exemplo da desocupação da área para plantio e pastagens. A redução das ocorrências de incêndios florestais em Rondônia está relacionada a diversos fatores e ações integradas, a exemplo da situação climática mais amena este ano, e da execução de políticas públicas intersetoriais.

Entre as ações adotadas pelo Governo de Rondônia para prevenir incêndios florestais está a “Operação Verde Rondônia”. De acordo com o diretor de comunicação do CBMRO, capitão BM Geanderson Maia, este ano houve a intensificação das ações desta operação, realizada pelo Corpo de Bombeiros, em conjunto com a Polícia Militar.

‘‘Houve o aumento do efetivo empregado na “Operação Verde Rondônia”, de forma que a quantidade de ações preventivas nas áreas onde ocorrem mais queimadas tem sido significativamente maior. Até semana passada foram realizadas mais de 600 ações preventivas, um grande aumento em relação ao ano passado, quando foram efetuadas 300 ações. No ano anterior, foram registradas cerca de 130 ações’’, afirmou o diretor.

SUSTENTABILIDADE

O governador Marcos Rocha defende que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável no Estado, com a proteção das florestas, ou seja, que a produção de alimentos, forte fator da economia rondoniense, avance com boas práticas, inovação, melhoramento genético e tecnologias, em harmonia com o meio ambiente. ‘‘Rondônia está produzindo mais, e ao mesmo tempo mantém os cuidados com as áreas florestais. O que mostra que a produtividade cresce, sem precisar degradar o meio ambiente’’, ressaltou.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária – VBP, medido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, chegou a R$ 20,7 bilhões em junho de 2023. O Governo investe na economia verde, com a revitalização de lavouras mediante distribuição de mudas com melhoramento genético, por meio do Programa Plante Mais; e incentiva pastos de qualidade com o Programa Mais Calcário, que faz o transporte desse insumo às propriedades rurais para melhorar a qualidade do solo. O Estado tem o maior rebanho do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação.

Rondônia é um estado do Norte do Brasil, pertencente à região Amazônica, e possui uma riqueza em biodiversidade, com uma fauna e flora que impressionam os rondonienses e turistas. De acordo com a Coordenadoria de Geociências – Cogeo da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, os dados do MapBiomas 2021 aponta que cerca de 55% do território rondoniense é composto por florestas.

O Estado reúne esforços para proteger cada vez mais o meio ambiente. O desmatamento, que é a retirada da vegetação nativa para prática de atividades produtivas, reduziu 60% no Estado no primeiro semestre de 2023, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe.

Fonte: Governo RO