Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Extrema está com inscrições abertas para exames de conclusão

O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Professora Nadir Aparecida Ferreira, localizado no distrito de Extrema, está com inscrições abertas para realização de exames de conclusão dos estudos. As inscrições iniciaram na segunda-feira (4) e seguem até 6 de outubro nos seguintes distritos que pertencem ao município de Porto Velho: Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã. Os exames são ofertados gratuitamente para o ensino fundamental e médio.

Os exames são divididos em três segmentos. O primeiro segmento é para o 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série); o segundo segmento para o 6º ao 9º anos (5ª a 8ª série); e o terceiro para o ensino médio. As provas são autorizadas pela Secretaria de Estado da Educação – Seduc ou reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação – CEE.

REQUISITOS

Para se submeterem aos exames, os estudantes devem ter idade mínima de 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio, até o último dia previsto de inscrição. Além disso, deverão preencher todos os campos da inscrição, com o número de CPF e do documento de identificação oficial com foto, não sendo aceito a Certidão de Nascimento.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a importância da iniciativa para reduzir a desigualdade social e educacional em Rondônia. “Esses avaliações são uma grande ferramenta para conceder a certificação dos jovens, que por algum motivo, não tiveram acesso ou não conseguiram dar continuidade nos seus estudos”, disse.

A realização das provas e publicação dos resultados finais ficam à cargo da equipe gestora e pedagógica que compete no edital. As avaliações deverão ser estruturadas por áreas de conhecimento, em consonância com o Referencial Curricular do Estado de Rondônia.

REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS

As inscrições deverão ser efetuadas, de segunda a sexta-feira, na secretarias das seguintes unidades educacionais:

Extrema CEEJA Professora Nadir Aparecida Ferreira: 7h30 às 22h Nova Califórnia EEEFM Bandeirantes: 7h30 às 22h Vista Alegre do Abunã EEFM Antônia Vieira Frota: 7h30 às 11h30 (manhã) / 13h às 17h (tarde)

Não será exigida no ato da inscrição, a comprovação de escolaridade do propenso candidato. No momento da inscrição o participante receberá o cronograma dos exames e a relação dos conteúdos a serem estudados. Estes conteúdos estarão disponível no Blog do CEEJA Professora Nadir Aparecida Ferreira.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LACTANTES

O participante com qualquer deficiência, que necessite de condições especiais para a realização das provas, deverá solicitar no ato da inscrição indicando o tipo de deficiência e a condição especial necessária, anexando um documento expedido, assinado e carimbado por um médico.

As participantes lactantes deverão solicitar atendimento especial, para que durante a realização da prova possa levar um acompanhante, que ficará em local designado com seu bebê para essa finalidade, sendo esse acompanhante o responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de prova da participante, em virtude do tempo gasto para amamentação.

Para mais informações, basta acessar o Edital nº 3 de 2023 da Seduc, já publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Fonte: Governo RO