Abertura de novo edital acontece em janeiro com previsão de 500 vagas

O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade completa 35 anos de funcionamento nesta quarta-feira (27). O Centro de Arte atendeu nesse semestre aproximadamente 800 alunos. Pela excelência na qualidade do ensino ofertado, as matrículas para o CMACE Jorge Andrade são sempre muito disputadas. Até 2021 o processo seletivo era anual. No ano passado o formato de atendimento passou a ser semestral.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) a revisão para abertura do edital será no dia 12 de janeiro de 2024. Serão abertas em torno de 500 vagas para os três turnos. Conforme a Semed, no turno da noite a demanda é livre para quem não é da rede municipal de ensino e a idade para ingresso é a partir dos 17 anos de idade.

CURSOS

Os cursos são de linguagens da música, teatro e dança, teoria infantil, teoria adulto, musicalização infantil, piano, teclado, saxofone, contrabaixo, guitarra, bateria, flauta transversal e violão. Os turnos são de manhã e tarde, e o estabelecimento aceita alunos a partir dos 5 aos 10 anos de idade para ingresso, mas as vagas são para alunos da rede municipal.

O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade é a primeira escola pública de música criada no estado de Rondônia. O estabelecimento é responsável pela formação de grandes músicos do cenário musical de Porto Velho, que fazem ou já fizeram parte do quadro de professores, como Bado, Binho, Telêmaco, Remis, Llitsia Moreno e muitos outros. Em julho de 2019, de Escola passou para Centro, e atualmente tem em seu quadro 37 colaboradores.

Na opinião da diretora do Centro Municipal, Rosicleia Barbosa Gomes, desde a sua fundação a unidade de ensino musical tem uma importância muito grande para a sociedade. “Já passaram pelo Centro muitos alunos que hoje atuam como músicos, tanto na cidade quanto também fora do Estado, e aqui mesmo no nosso Centro de Arte. Nós temos professores que foram alunos da Jorge Andrade e ainda temos no nosso quadro de lotação servidores que fundaram a Jorge Andrade, então o legado dela é muito importante, muito bonito, porque faz a diferença na vida das pessoas”, disse.

Telêmaco Farias se tornou professor de bateria no local, em 1.989, e se aposentou no último dia 1º de dezembro, após 35 anos de trabalho, sendo 34 anos dedicados ao Centro de Música Jorge Andrade. “Em 1.989 entrei como celetista porque não existia o quadro de instrutor de artes. Depois de três anos foi criado o cargo no quadro de servidores. Aí eu optei para ser instrutor de arte e comecei a ministrar aula. O Centro funcionava na avenida Abunã. Alí foi o embrião. Foi onde tudo começou e hoje já conta com mais duas extensões, na zona Sul e zona Leste. Tenho ex-alunos que hoje são formados em Medicina, em Direito, me param na rua e relembram quando foram alunos no Centro. A educação musical é importantíssima, porque a música está em todo lugar. Para mim, tudo isso foi muito gratificante”, relembrou o professor.

Arthur Pietro Alves Leite Braga tem 14 anos de idade e faz aula de bateria e teatro desde 2019. Artur disse que o gosto pela música começou muito cedo. “Meu interesse começou aos dois anos de idade, porque meu pai frequentava muitos eventos musicais de rock e ele me levava. Em 2019 eu me inscrevi e comecei a estudar música e teatro. O teatro nos ensina o autoconhecimento e temos a possibilidade de nos relacionarmos com pessoas de diferentes culturas”. Arthur conta ainda que quer ir mais além. “Quero aprender também a tocar contrabaixo”, completou.

HISTÓRICO

O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade foi criado pelo professor de música Sebastião Araújo, que foi também o seu primeiro diretor. A escola nasceu de um sonho do professor Araújo, que mantinha uma escola informal na própria residência e comprou uma luta pela criação da mesma. Primeiro ele conseguiu o terreno, na esquina das avenidas Abunã com a rua Elias Gorayeb. Posteriormente, conseguiu o apoio do então secretário municipal de Educação, Sebastião Correia, que resultou na construção da escola.

Atualmente o fundador da escola, Sebastião Araújo, tem 74 anos e vive em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aos 60 anos, ele concluiu o curso de licenciatura em música na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também foi professor do conservatório.

EDITAL

12/01/24 – Publicação do edital de chamamento público para oferta das vagas (site da prefeitura, páginas do Instagram e Facebook tanto da Semed quanto do CMACE Jorge Andrade).

29 a 30/01/24 – Abertura do link para a inscrição on-line (nos canais onde o edital foi publicado).

31/01 a 2/02/24 – Efetivação da matrícula presencialmente com a apresentação de toda a documentação exigida no edital.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO

, ANIVERSÁRIO, Centro Municipal de Arte e Cultura, Escolar Jorge Andrade ,completa 35 anos, carrossel, hildon chaves