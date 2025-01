Cepa: mercado abre ano em baixa, mas com expectativa de equilíbrio

Levantamento do Centro de Estudos em Economia Aplicada (Cepea) aponta que os preços do arroz começam o ano com uma forte queda nos preços, reflexo da expectativa de aumento na oferta interna e nas importações.

Ano passado, no primeiro trimestre, os preços do arroz também apresentaram retração significativa. Segundo o Cepea, na época, esse movimento foi influenciado por uma oferta interna robusta, que somou 14,3 milhões de toneladas. Esse volume foi composto pelos estoques iniciais de 2,02 milhões de toneladas em fevereiro, pela produção nacional de 10,59 milhões de toneladas e pelas importações de 1,7 milhão de toneladas.

A previsão de consumo interno ficou em 11 milhões de toneladas, enquanto 1,3 milhão de toneladas foram destinadas à exportação. Essa dinâmica resultou em um estoque final projetado de 2 milhões de toneladas para fevereiro de 2025, o equivalente a uma relação estoque/consumo de 18,2%, a menor desde 2018/19.

O cenário mudou em abril, quando uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul gerou incertezas sobre a colheita e os estoques. O estado, maior produtor de arroz do país, enfrentou perdas significativas em áreas ainda não colhidas e em volumes armazenados. Esse contexto impulsionou os preços, que registraram alta no mercado interno, revertendo a tendência de queda observada no início do ano.

De acordo com o Cepea, a safra passada foi marcada por um aumento de 8,6% na área plantada, totalizando 1,61 milhão de hectares. Apesar disso, a produtividade média caiu 2,8%, alcançando 6,59 toneladas por hectare. Ainda assim, a produção total registrou um crescimento de 5,52% em relação à safra anterior, somando 10,59 milhões de toneladas.

Após a recuperação nos preços provocada pelo impacto climático, o mercado voltou a se estabilizar até meados de novembro. Contudo, notícias sobre leilões para importação de arroz beneficiado e ajustes na dinâmica de oferta e demanda trouxeram nova volatilidade ao setor no final do ano.

Para este ano, o Cepea alerta para a importância de acompanhar o comportamento da oferta e da demanda, além dos impactos climáticos e comerciais. A relação estoque/consumo ajustada indica um cenário que pode continuar pressionando o mercado, ao mesmo tempo em que abre oportunidades para uma gestão estratégica da produção e da comercialização.

O arroz brasileiro deve seguir enfrentando desafios, mas também apresenta potencial para manter sua competitividade no mercado interno e internacional, garantindo equilíbrio entre oferta, demanda e preços ao longo do próximo ciclo.

Fonte: Pensar Agro