Cepea prevê preços estáveis para o arroz em 2024

A expectativa para os preços internos do arroz em casca durante 2024 é de manutenção da estabilidade, sustentada principalmente pela redução nos estoques.

Esse cenário favorece custos e receitas para os produtores, gerando um clima de otimismo maior em comparação com a safra anterior, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

De acordo com pesquisas do Cepea, os preços do arroz alcançaram os maiores patamares históricos em termos reais, enquanto os custos foram pressionados. Isso cria a perspectiva de uma margem operacional favorável para os produtores.

Os pesquisadores do Cepea apontam para uma sazonalidade na oferta, prevendo um maior volume entre março e abril, o que pode temporariamente aumentar a disponibilidade no mercado interno, impactando os valores. No entanto, durante a entressafra, é esperada a manutenção dos preços em níveis estáveis.

Destacam-se dois pontos cruciais: alguns produtores enfrentaram a necessidade de replantio e custos adicionais com operações de máquinas, devido a chuvas intensas na região Sul e a casos de redução do potencial produtivo.

Além disso, é importante ressaltar que a cultura do arroz tem enfrentado baixos retornos por anos. Portanto, a melhora na margem nesta temporada é vista apenas como um alívio para os produtores, e não necessariamente uma solução definitiva para os desafios estruturais que afetam o setor.