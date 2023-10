Cepea registra queda de 13% na variação de preços entre boi magro e gordo

Dados recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) destacam uma diminuição na diferença entre os valores de negociação do boi magro em relação ao boi gordo destinado ao abate no mês de outubro.

Essa redução do ágio do animal de reposição em relação ao boi pronto para o abate representa uma mudança significativa após as amplas discrepâncias registradas em agosto e setembro, que haviam atingido seus maiores patamares desde outubro de 2021.

Conforme análises conduzidas pelos pesquisadores do Cepea, a diferença entre os preços dos bois magros e gordos, na parcial deste mês (até o dia 24), se encontra em 7,3%, marcando um decréscimo em comparação com os 13,02% registrados em setembro e os 12,02% de agosto. Estes últimos meses haviam testemunhado os ágios mais substanciais desde outubro de 2021, quando o diferencial atingiu 16,4%.

Essa tendência de redução no ágio entre setembro e agosto tem despertado o interesse dos pecuaristas, uma vez que torna a prática da terminação intensiva uma alternativa cada vez mais atrativa.

Este fenômeno reflete as complexas dinâmicas do mercado pecuário e pode influenciar a tomada de decisões no setor nos próximos meses. O Cepea continua monitorando de perto essas variações no mercado de bovinos.

Fonte: Pensar Agro