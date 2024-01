Pacientes com casos de menor complexidade devem recorrer às unidades básicas de saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são a porta de entrada para os casos de urgência e emergência em saúde. De janeiro a novembro de 2023, as cinco UPAs de Porto Velho realizaram, juntas, aproximadamente 770 mil atendimentos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) enfatiza que, nessas unidades, os pacientes são atendidos conforme a classificação de risco, que define a ordem de prioridade para receber o serviço.

A UPA Leste liderou o ranking de atendimentos de urgência e emergência, somando mais de 240 mil serviços de saúde, seguida pelo Pronto Atendimento Ana Adelaide, com 185.808.

Segundo dados do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC) da Semusa, mais de 50% dos pacientes atendidos nas UPAs no ano passado, tinham quadro de pouca gravidade e poderiam ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). No ano de 2022, quando as UPAs registraram, ao todo, 827.420 mil atendimentos durante todo o ano, a situação não foi diferente.

A secretária-adjunta, Marilene Penati, ressalta a importância da população de recorrer às unidades básicas de saúde para serviços de baixa complexidade.

“Mais da metade desses atendimentos realizados nas UPAs poderiam ser solucionados nas unidades básicas de saúde. O direcionado adequado dos serviços gera um tempo menor de espera para os pacientes. A demora é uma grande queixa dos usuários, mas é importante destacar que os atendimentos nas unidades de urgência e emergência são realizados através da classificação de risco. Por isso, a conscientização da população sobre quando recorrer às unidades de pronto atendimento é fundamental para a agilidade e qualidade do serviço”, frisa a secretária.

Luciano Martins, diretor da UPA Leste, explica que o tempo de espera nas UPAs se dá de acordo com o grau de urgência dos pacientes, a análise é realizada através das classificações de risco apontada por cores, que vai determinar a prioridade do atendimento.

“Ao todo são quatro cores. São elas: vermelha para casos de emergência, amarelo quando o paciente está em situação de urgência, verde em casos de pouco urgente e azul para pacientes com menor complexidade, considerados pouco ou não urgentes. Sendo assim, o esquema de cores define os casos de prioridade e garante que os pacientes sejam atendidos conforme cada situação”, esclarece.

CLASSIFICAÇÃO DAS CORES

Vermelho (Emergência): Paciente com condições graves, sendo casos de prioridade. São encaminhados diretamente para a sala de ressuscitação. Risco de morte iminente. Exemplo: parada cardiorrespiratória, infarto, politrauma, choque hipovolêmico, etc.

Amarelo (Urgência): Paciente com grave situação de saúde, com elevado risco de morte. Devem ser encaminhados imediatamente para o atendimento. Exemplo: trauma moderado ou leve, trauma cranioencefálico sem perda da consciência, queimaduras menores, dispneia leve a moderada, dor abdominal, convulsões, cefaleias, idosos, etc. (grávidas devem procurar a maternidade municipal).

Verde (Pouco Urgente): Usuário sem risco de vida cuja condição de saúde permite aguardar um tempo maior para atendimento, respeitando os grupos prioritários. Exemplo: pessoas com idade acima dos 60 anos, gestantes ou deficientes físicos sem sinais clínicos de alarme, dor de cabeça, dor moderada em outras partes do corpo, abscesso, vômito e diarréia sem sinais de alarme, alteração de consciência, força, desidratação ou sangramentos.

Azul (Não Urgente): Caso de menor complexidade, sem problemas recentes. O paciente com essa classificação, geralmente, apresenta sintomas há mais de uma semana. Exemplo: dores leves e lesões de pele, encaminhamentos para especialistas, acompanhamento de crianças e gestantes, acompanhamento de doenças crônicas e exames de rotina.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

As UPAs funcionam de domingo a domingo, durante 24h, com serviços de urgência e emergência direcionados a vítimas de acidentes ou problemas graves de saúde que oferecem alto risco de agravamento ou morte. Em Porto Velho, as UPAs Leste, Sul e Jaci-Paraná, Ana Adelaide e José Adelino estão disponíveis para este tipo de serviço.

ATENÇÃO BÁSICA

A recomendação para casos classificados em verde e azul é procurar o primeiro atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). Os casos acolhidos nestas unidades poderão ser encaminhados às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), quando houver necessidade.

Popularmente conhecidas como “postinhos”, essas unidades estão disponíveis nas zonas urbana e rural de Porto Velho. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, as equipes da Semusa disponibilizam diversos serviços de saúde.

Entre os serviços disponíveis estão: consultas clínicas e odontológicas, exames laboratoriais, aferição de pressão, verificação de glicemia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), avaliação de dores leves e lesões de pele, encaminhamentos para especialistas, troca de receita, acompanhamento de crianças e gestantes, vacinação, entre outros.

CONFIRA QUANDO SE DIRIGIR À UPA:

• Em casos de: fraturas, luxação, entorse;

• Hemorragia;

• Infarto e derrame;

• Intoxicação;

• Crises Convulsivas;

• Cólicas renais;

• Parada cardiorrespiratória;

• Sangramentos;

• Diabético com alterações;

• Dor intensa ou de início imediato;

• Dor torácica intensa;

• Falta de ar intensa, crise asmática;

• Febre (acima de 40 graus);

• Alteração súbita de comportamento, agitação, ou desmaios;

• Choque elétrico;

• Entre outros.

Texto: Semusa

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO