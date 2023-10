Cerca de mil brasileiros em Israel já pediram para voltar ao Brasil

Reprodução Um policial foi preso como suspeito pelo ataque

Neste domingo, dois israelenses e o guia turístico egípcio que os acompanhava foram mortos a tiros na cidade de Alexandria, no Egito, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Uma quarta pessoa, de nacionalidade egípcia, também ficou ferida.





Até então, autoridades israelenses ainda não informaram se as mortes têm alguma ligação com a guerra contra o Hamas, iniciada no sábado (7), após a deflagração de um ataque-surpresa com foguetes no sul de Israel. Vale destacar que o Egito foi o primeiro dentre os países árabes a reconhecer formalmente o Estado de Israel.

🚨 Turistas israelenses são mortos a tiros no Egito (18+) Turistas israelenses foram mortos a tiros em Alexandria, no Egito, neste domingo (8). 🇪🇬 Um policial acusado de ter executado o tiroteio foi detido. 👮‍♂️ pic.twitter.com/aWiYhdGWbg — Tarciso Morais (@TarcisoRenova) October 8, 2023





O principal suspeito de ter efetuado os disparos é policial e, segundo informações da agência internacional de notícias Reuters, foi detido após ter dito que se descontrolou ao “ser provocado” e então “atirou aleatoriamente contra o grupo”.

