Cerimônia de Lançamento da Milimetric PRO: Dr. Lincon Lops e a Revolução na Harmonização Facial

No dia 26/01/204, o renomado especialista em Harmonização Facial, Dr. Lincon Lops, brilhou na cerimônia de lançamento da aguardada Milimetric PRO, promovida pela CIMED, a terceira maior farmacêutica do país. Esta linha revolucionária, cuidadosamente concebida para atender às necessidades específicas dos profissionais de estética no Brasil, destaca-se não apenas pela excelência, mas também por sua origem, sendo todos os produtos importados diretamente da Coréia do Sul.

A CIMED, reconhecida por seus elevados padrões de qualidade farmacêutica, reafirma seu compromisso ao apresentar a Milimetric PRO. A importação de ingredientes e tecnologias de ponta consolida a marca como referência no mercado nacional.

Durante o evento, Dr. Lincon Lops expressou entusiasmo em relação à Milimetric PRO, enfatizando a importância dos avanços que aprimoram as práticas estéticas no Brasil. Sua participação evidencia o reconhecimento da comunidade de especialistas diante das significativas contribuições oferecidas por esta nova linha da CIMED. A revolução na Harmonização Facial está oficialmente em curso.