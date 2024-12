Cerimônia de posse dos novos conselheiros do Fundeb acontece nesta quinta-feira, 12, em Porto Velho

Acontece nesta quinta-feira (12), em Porto Velho, a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs-Fundeb), para o quadriênio 2025-2028. O evento vai ser realizado às 14h, no auditório do Conselho Estadual de Educação (CEE/RO), situado na Avenida Farquar, nº 2.749, Bairro Panair.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o momento marca a continuidade de um trabalho essencial à gestão democrática e fiscalização dos recursos destinados à educação básica, fortalecendo o compromisso com a transparência e qualidade do ensino público no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações do Cacs-Fundeb impactam diretamente a vida de estudantes e professores, contribuindo para o fortalecimento de políticas educacionais que refletem os princípios constitucionais de direito à educação. “A relevância do Conselho configura-se como um pilar de cidadania e participação social indispensável para o avanço da educação pública no estado”, salientou.

Segundo a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, o Conselho desempenha uma função central na promoção da equidade e eficiência na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. “Além de monitorar a destinação dos investimentos, o conselho atua na garantia de que esses recursos sejam utilizados de maneira estratégica, priorizando a redução das desigualdades e melhoria da qualidade do ensino”, explicou.

A posse dos novos conselheiros, abre uma nova etapa de trabalho que exige compromisso, ética e engajamento dos membros eleitos. A atuação do Cacs-Fundeb não se limita à fiscalização, mas envolve a construção de um diálogo permanente entre a sociedade e o poder público, visando soluções conjuntas para os desafios educacionais.

Fonte: Governo RO