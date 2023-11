Cerimônia do 12º Prêmio MPRO de Jornalismo enaltece papel da imprensa na transformação social, manutenção da democracia e defesa de direitos

No total, o prêmio registrou a homologação de 44 trabalhos, nas categorias de Webjornalismo, Telejornalismo, Cinegrafia e Destaque Acadêmico.

A semelhança entre a função social dos jornalistas e o dever constitucional do Ministério Público em levar informação ao cidadão, oferecendo acesso às ferramentas para a garantia de direitos, foi mencionada pelo Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, durante discurso na cerimônia.

“Esse é um dia de festa, de premiar, prestigiar e homenagear a imprensa de Rondônia. O prêmio de jornalismo do Ministério Público foi criado como forma de reconhecer todo o trabalho dos comunicadores em divulgar, denunciar e informar a sociedade. Jornalistas, o trabalho que vocês desenvolvem transforma a vida das pessoas para melhor”, disse o Procurador-Geral de Justiça.

Vencedores — Na modalidade Webjornalismo, a reportagem “Um caminho pelo Madeira até a invisibilidade social: omissão de direitos básicos causa a migração forçada de ribeirinhos para a cidade”, da jornalista Jaíne Quele Cruz, foi a grande vencedora da noite.

A jornalista Lena Mendonça foi a vencedora na modalidade Telejornalismo, com a reportagem “Violência infantil – casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentam em Rondônia”.

Na categoria de Cinegrafia, Gleiton Felipe Baracho conquistou a primeira colocação com a matéria “Abuso e assédio: marcas de um crime e ações de combate”.

Estreando a modalidade Destaque Acadêmico, o texto “Transporte Público: O Farol Azul no Porto do Mar de Asfalto”, do autor Marcos Henrique Ferreira de Miranda, foi anunciado como vencedor.

Nesta edição, o Prêmio MPRO de Jornalismo concedeu R$ 75 mil em premiações, além de troféus e certificados. Os primeiros colocados nas categorias de Webjornalismo, Telejornalismo e Cinegrafia foram premiados com o valor de R$ 12 mil. Os classificados em segundo lugar receberam o valor de R$ 7 mil e, em terceiro, R$ 5 mil. O vencedor na categoria de Destaque Acadêmico foi premiado com R$ 3 mil.

Palestra — Como parte da programação, o jornalista, escritor e documentarista Marcelo Canellas palestrou sobre “Direitos Humanos e Informação”, mencionando que não há jornalismo profissional sem a luta pela garantia dos direitos fundamentais e defesa da democracia.

Essa foi a segunda participação de Canellas no Prêmio MPRO de Jornalismo. O profissional esteve presente na primeira edição do concurso, há 12 anos. O repórter, reconhecido nacionalmente pela sensibilidade ao contar histórias, atuou por mais de 30 anos em diversos programas da Rede Globo e figura no ranking do portal Jornalistas & Cia como um dos dez repórteres mais premiados de todos os tempos.

Homenagem — Durante a noite, o jornalista Nonato Cruz recebeu uma homenagem em reconhecimento aos 46 anos de trabalho na imprensa rondoniense. Antes de se aposentar, em 2022, Cruz teve passagem pelo jornalismo impresso, telejornalismo e assessorias de comunicação do Estado, além de ter sido correspondente, em Rondônia, de veículos nacionais. Prestou, com o exercício de informar, relevante contribuição à sociedade local.

Todo o regulamento e demais disposições sobre o Prêmio de Jornalismo estão disponíveis na página do concurso, hospedada no site do MPRO.