Cerimônia marca abertura da 14ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, com estreia em Porto Velho

Uma cerimônia marcou a abertura da 14ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), na sexta-feira (10), no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho. Pela primeira vez, a Capital rondoniense é sede da competição que reúne 13 modalidades esportivas e integra 15 municípios, com o objetivo de promover o desporto e apresentar à sociedade seu potencial de crescimento. As disputas começam com modalidades coletivas e individuais a partir deste sábado (11), e seguem até o dia 22 de novembro.

A abertura contou com a apresentação das delegações formadas por atletas e árbitros, e teve a participação especial do ex-futebolista Edílson da Silva Ferreira, lembrado pelos títulos de pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira de 2002 e passagens em clubes esportivos de renome na modalidade.

Representando o governador Marcos Rocha, a primeira-dama do Estado, Luana Rocha, participou da cerimônia e reforçou a promoção do desporto mediante políticas públicas que garantam a valorização do setor. “O Governo de Rondônia acredita nos sonhos dos atletas rondonienses de construir uma carreira profissional através da prática esportiva. Este trabalho crescerá cada vez mais com os investimentos aplicados, alcançando todas as categorias, semelhantes às deste evento. Parabéns a todos os participantes pela dedicação para chegar até aqui e desejamos uma excelente retomada dos Jogos Intermunicipais”, declarou.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, comemorou a volta dos Jogos e ressaltou: “É uma satisfação integrar os municípios rondonienses neste evento, que visa fortalecer a nossa luta pelo crescimento de um dos setores mais importantes do Estado, uma vez que acreditamos que o esporte é capaz de unir as pessoas, trazer harmonia e transformar a vida da comunidade. Juntos, faremos uma excelente competição”, destacou.

O evento, que é realizado pela Sejucel, foi instituído pelo Governo de Rondônia, através do Decreto nº 1.622, de 25 de outubro de 1983, com objetivos institucionais de proporcionar ao atleta oportunidades de continuidade das práticas esportivas, promovendo o intercâmbio e a integração entre os municípios do Estado. Nesta edição os jogos reúnem aproximadamente 1.300 participantes, mantendo a marca do desenvolvimento do esporte de alto rendimento e do fortalecimento das diferentes modalidades. Além da Sejucel, participaram da cerimônia de abertura outros dirigentes e representantes de secretarias do Governo, além de autoridades da Assembleia Legislativa de Rondônia (Ale/RO), Prefeitura de Porto Velho, entre outros.

HISTÓRICO DO JIR

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia foram criados para incentivar o desporto no interior, sendo as primeiras edições realizadas em 1983, 1984, 1985 e 1986. Após este período, ficaram paralisados por 25 anos, de 1987 à 2010. O projeto foi retomado a partir de 2011, tendo outras edições realizadas até 2019. Entre 2020 e 2022, os Jogos foram suspensos mais uma vez. As competições que eram realizadas somente nos municípios do interior de Rondônia, com a criação da Lei nº 3.665 em 2015, colocou Porto Velho também, como sede do torneio.

MODALIDADES

Os atletas vão competir em 13 modalidades, disputadas em diferentes espaços esportivos de Porto Velho. São elas, Atletismo; Capoeira; Judô; Karatê; Tênis de Mesa; Ciclismo; Xadrez; Futebol Society; Futsal; Basquetebol; Handebol; Voleibol e Vôlei de Praia.

LOCAIS DE JOGOS

A partir deste sábado (11), começam as disputas em pontos diferentes da Capital rondoniense, tais como: Escola Marcelo Cândia; Instituto de Ensino Superior no Bairro Eldorado; Escola Estadual Governador Araújo Lima; Ginásio Cláudio Coutinho; Quadra de Areia (anexa ao Ginásio Cláudio Coutinho); Ginásio Fidoca; Parque Circuito; Espaço Alternativo; Estrada da Água Kaiary e casa de eventos na zona Leste.

Os participantes e a população em geral podem conferir mais detalhes sobre a programação de cada competição através da Tabela de Jogos disponível no portal do Governo de Rondônia, por meio do link https://rondonia.ro.gov.br/portal/jogos-intermunicipais-de-rondonia-2023/

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Esta é a fase final dos Jogos Intermunicipais, que tiveram início na fase regional realizada em junho deste ano. Nesta etapa, participam 15 municípios: Porto Velho; Candeias do Jamari; Ariquemes; Alto Paraíso; Ouro Preto do Oeste; Presidente Médici; Seringueiras; Pimenta Bueno; Espigão do Oeste; Parecis; Ministro Andreazza; Nova Brasilândia do Oeste; Alta Floresta do Oeste; Santa Luzia do Oeste e Vilhena.

