Cesar Tralli exibe clique romântico com Ticiane Pinheiro e se declara: ‘Felicidade’

Grazi Massafera elegeu biquíni verde para passeio de barco em Noronha na tarde desta quarta-feira (8). A atriz está curtindo os primeiros dias do ano no arquipélago, que é queridinho dos famosos, e aproveitou para tirar fotos com vista paradisíaca do local.

As imagens foram exibidas no Instagram e elevou a temperatura por lá. Sob o dia ensolarado, Grazi ainda ficou encantada ao ver golfinhos no mar durante o passeio no barco.

A atriz ainda compartilho um pôr do sol incrível e posou de frente para as montanhas. Ela ainda fez alguns cliques da praia paradisíaca. Confira: