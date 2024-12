CFO – solenidade marca encerramento das atividades letivas de 2024

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), celebrou a formatura de encerramento das atividades letivas do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, hoje, 27, em uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento. O evento, realizado com grande solenidade, destacou-se não apenas pela conclusão de mais um ciclo de formação, mas também pelas homenagens ao major PM Mendonça, coordenador do Curso de Formação de Oficiais e ao 2º tenente PM Aquino.

x

O major PM Mendonça, coordenador da 3ª Turma de Oficiais, recebeu uma homenagem especial em reconhecimento à sua dedicação exemplar na condução dos futuros oficiais neste primeiro ano de formação. Seu espírito de liderança e o compromisso com a missão de formar profissionais de excelência torna-o um exemplo admirável para todos.

Outro momento emocionante da cerimônia foi a homenagem ao 2º tenente PM Aquino, que após uma carreira exemplar de quase 36 anos, foi promovido e se prepara para ingressar na reserva remunerada. O recém promovido deixa um legado inspirador para os novos oficiais. Sua promoção e transição para a reserva remunerada são um reconhecimento por uma trajetória marcada por contribuições significativas à segurança pública no estado.

Durante a solenidade, o intercessor religioso proferiu palavras de gratidão, destacando a importância de reconhecer as conquistas alcançadas após um ano de intensas atividades e desafios. Ele enfatizou a necessidade de manter a fé e a determinação, lembrando aos formandos que a gratidão deve ser um sentimento constante em suas vidas profissionais e pessoais.

O evento de hoje não apenas marcou o encerramento de um ciclo para a 3ª Turma de Alunos Oficiais, mas também reforçou o compromisso da PMRO com a formação de profissionais qualificados e dedicados à proteção e segurança da comunidade, reunindo em seu efetivo os melhores profissionais para conduzirem o processo de formação.

Fonte: PM RO