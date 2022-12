CHAMADA ESCOLAR – Inscrições seguem até domingo (4)

Pais ou responsáveis podem optar por até três escolas municipais mais próximas de casa

Termina neste domingo (4), a chamada escolar municipal em Porto Velho para ingresso de novos alunos na rede municipal de ensino da zona urbana da capital. Pais que desejam matricular seus filhos nas escolas do município, devem acessar o portal da Prefeitura para cadastrar as crianças.

No total, 8.429 novas vagas estão sendo ofertadas pela Prefeitura nas escolas da zona urbana de Porto Velho. A secretária de Educação, Gláucia Negreiros, informa que essas vagas são exclusivas para novos alunos da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Ela pede aos pais ou responsáveis para preencherem corretamente o formulário on-line no momento de fazer a inscrição (cadastro), e que informem corretamente a idade do aluno em 2023.

É importante também que tenham em mãos o registro de nascimento, CPF, cartão do SUS do estudante e RG, comprovante de residência, e, se for o caso, cartão do programa Auxílio Brasil, telefone de contato e e-mail do responsável legal do estudante.

Para quem não tem acesso à internet para participar da chamada escolar, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está disponibilizando 84 Polos de Atendimento (escolas municipais) como forma de garantir o atendimento a essas pessoas, já que todo processo ocorre de forma on-line.

Ainda de acordo com a Semed, este ano os pais ou responsáveis podem optar por até três escolas municipais mais próximas de sua casa onde a criança poderá estudar. O resultado será divulgado no dia 13 de dezembro. Nesta mesma data iniciam-se as matrículas, que seguem até o dia 4 de janeiro de 2023.

Confira a quantidade de alunos já cadastrados até o dia 30 de novembro:

Educação infantil

Creche II – 741

Creche III – 2.261

Pré I – 1.697

Pré-II – 705

Ensino fundamental

1º ano – 561

2º ano – 227

3º ano – 163

4º ano – 107

5º ano – 124

Texto: SMC

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO