CHAMADA ESCOLAR Município registra cerca de 3 mil inscrições em apenas cinco dias

Visita debateu as obras e investimentos feitos pela Prefeitura de Porto Velho

Na manhã desta terça-feira (28), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu uma visita de cortesia do líder político Pimenta de Rondônia. Durante a conversa informal, foram debatidas as melhorias que estão sendo feitas no município, como as obras que estão em andamento pela Prefeitura de Porto Velho e os investimentos em diversas áreas da cidade.

Pimenta de Rondônia compartilhou que, enquanto munícipe, é dever acompanhar e dialogar com a Prefeitura, e agradeceu o espaço aberto com o chefe do executivo municipal.

“Porto Velho está com um monte de obras, e, em um momento como esse, é bom a gente estar dialogando e conversando. E esse canal de comunicação com o prefeito Hildon Chaves é uma coisa que a gente sempre teve. O prefeito, ao longo desses anos, sempre ofereceu esse canal, e a gente sempre conversou, independente do partido, independente da política. O Hildon tem essa eficácia na discussão das questões do município, e isso é importante”.

Para o prefeito Hildon Chaves, a Prefeitura deve estar aberta ao diálogo com as lideranças, pois todos os esforços devem ser reunidos em prol do município. “Todos nós temos um interesse em comum, que é o desenvolvimento de Porto Velho, e isso se constrói através do diálogo e de parcerias que fortalecem o trabalho realizado na nossa capital”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO