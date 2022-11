CHAMADA ESCOLAR – Pais de crianças fora da rede municipal de ensino têm até o dia 4 de dezembro para fazer inscrição

Programação acontece no Teatro Banzeiros pela manhã e no Sebrae-Lab à tarde

Durante esta terça e quarta-feira (22 e 23), a Prefeitura realiza a terceira edição do Fórum Inovação Porto Velho, que este ano traz o tema “Por uma cidade inteligente, criativa e inovadora”.

A organização e coordenação é da Agência de Desenvolvimento da Prefeitura de Porto Velho, com apoio de parceiros, e a abertura aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no Teatro Banzeiros, e contou com a participação do prefeito Hildon Chaves, do presidente da Fiero e da Agência de Desenvolvimento, Marcelo Thomé, da reitora da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Marcele Nogueira, entre outras autoridades.

“É um dos principais eventos que tratam de inovação, de uma forma geral, e que ocorrem também no eixo Rio/São Paulo, Sul e Sudeste, mas que dentro desse contexto raramente cidades amazônicas recebem essas discussões, como de um fórum importante como esse. Nós estamos aqui, com representantes de todo o país, discutindo sobre inovação. À medida que nós fomentamos esse tipo de evento, nós estamos dando passos à frente não só para a inovação da nossa capital como também para o estado de Rondônia, para a Amazônia e para o país como um todo”, disse o prefeito Hildon Chaves.

Após a cerimônia de abertura, a programação seguiu com as palestras “O legado do Fórum Amazônia +21” e “Plano de ação da inovação municipal”. De acordo com Marcelo Thomé, essa é uma das principais discussões que envolvem a Amazônia, aliando a sustentabilidade com inovação.

“Cada vez mais parceiros se associam a esse movimento, a exemplo da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), por entender que a agenda do desenvolvimento sustentável é a agenda para um novo ciclo econômico para Porto Velho e para o estado de Rondônia. Entender como a gente traduz o potencial econômico da floresta amazônica em produtos é o principal objetivo dessa agenda do eixo da bioeconomia, assim como transição energética, carbono, entre diversos outros assuntos”, defende Thomé.

PROGRAMAÇÃO

Além das palestras realizadas durante a manhã no Teatro Banzeiros, a programação durante a tarde, no Sebrae-Lab, abrange temas como: Cidade inteligente e sustentável; Inovação no setor público; Ambientes de inovação e Desenvolvimento sustentável. São diversos palestrantes de diversas partes do país envolvidas com a realização do Fórum.

Já no segundo e último dia serão abordados quatro paineis sobre os assuntos selecionados.

Confira aqui a relação de palestrantes e a programação completa do evento.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO