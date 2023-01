CHAMADA ESCOLAR – Prazo para matrícula na rede municipal de ensino termina nesta terça-feira (10)

Porto Velho segue com potencial para a geração de riqueza no campo

Recuperação de estradas vicinais, aquisição de maquinário e incentivos a produtores rurais. O último ano (2022) foi marcado por transformações e avanços no setor produtivo de Porto Velho.

Maior capital brasileira em extensão territorial, Porto Velho possui hoje milhares de quilômetros de estradas vicinais que ligam a propriedades rurais e pequenos produtores.

Ao todo, mais de 2,3 mil quilômetros de estradas vicinais foram recuperados, através dos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), somente no último ano. Entram na lista, ainda, a recuperação de 46 pontes e 78 bueiros. Os trabalhos exigiram mais de 67 mil metros cúbicos de cascalho.

“Recuperar estradas vicinais vai muito além de garantir acesso a quem vive na zona rural, trata-se de dar dignidade a quem produz no campo, permitindo que famílias inteiras consigam escoar suas produções, gerando renda e contribuindo para a economia do município”, explica o secretário da Semagric, Gustavo Serbino.

MAQUINÁRIO

Outro feito foi que a pasta municipal encerrou o último ano com sete vezes mais maquinários em atuação quando comparado ao início do mesmo ano. Ao todo, mais de 90 máquinas pesadas foram recuperadas pela Semagric e passaram a auxiliar nos serviços da pasta.

“Em 2023 temos R$ 7,5 milhões de orçamento para a manutenção de máquinas pesadas, além de novas aquisições que ainda vão chegar neste ano para somar com a nossa força de trabalho”, explica o secretário da Semagric.

Um exemplo desse novo período de aquisição foram as máquinas entregues à pasta no último mês de dezembro. Os equipamentos, que somam mais de R$ 4 milhões em investimento, são frutos de um convênio entre o município e o Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha).

AGROINDÚSTRIA

Outra conquista do último ano foi a retomada da cooperativa de carne de jacaré em Porto Velho. Uma atividade econômica com forte potencial, a cooperativa, localizada na Reserva Extrativista do Lago Cuniã, cumpriu a regularização das licenças após a Semagric auxiliar os moradores no levantamento das documentações necessárias.

Com isso, a comunidade local retomou os trabalhos após cinco anos. A atividade, além de ser uma importante fonte de renda para as famílias que vivem dentro da reserva, também é uma importante ferramenta de controle populacional da espécie na região, sem interferir no equilíbrio biológico.

“Esse foi um importante ato que mostra como a Prefeitura está preocupada em incentivar a agroindústria em Porto Velho. Temos todas as condições de continuarmos a ser uma potência na agricultura e pecuária, mas precisamos agregar ainda mais valor ao nosso produto”, afirma o secretário da pasta.

Uma prova do incentivo à agroindústria é que o município acompanha a instalação de uma empresa de laticínios no distrito de União Bandeirantes, além do pedido de instalação de um frigorífico de carne bovina na mesma região.

Em 2022, Porto Velho esteve em 1º lugar entre as capitais na produção de gado em todo o Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município conta com cerca de 1,5 milhão de animais.

PRODUÇÃO

Na área de produção, a Semagric entregou, somente no último ano, mais de 150 mil mudas de café. A meta, para a partir deste ano, é aprimorar, por exemplo, o ProCafé.

“A Prefeitura optou por diversificar as ações de promoção à agricultura familiar. Neste ano, além de continuar com a entrega de mudas, o município também orientará os produtores sobre linhas de crédito. A ideia é que eles empreguem esses recursos na compra de calcário, adubo, irrigação”, explica o secretário.

Em 2022, o município firmou parceria junto ao Sebrae para fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura leiteira. O objetivo é incentivar a inovação, tecnologia e promoção da educação empreendedora no campo.

O subsídio disponibilizado pelo Sebrae foi de R$ 249 mil, com contrapartida do município, totalizando cerca de R$ 500 mil. Ao todo, 210 pequenos produtores rurais serão selecionados para a execução do projeto que prevê ações de aprimoramento tecnológico da atividade leiteira.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais e SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO