CHAMAMENTO Contemplados do Porto Bello I devem comparecer à Energisa no sábado (9) para pedido de ligação de energia elétrica

Dos 272 contemplados, cerca de 150 ainda não compareceram

No próximo sábado (9), os beneficiários do empreendimento Porto Bello I que ainda não fizeram o pedido de ligação de energia elétrica, devem comparecer na Energisa para efetuarem seus pedidos. O atendimento será na Energisa da avenida Sete de Setembro, n° 234, das 8h às 12h, exclusivo para os contemplados neste empreendimento.

Segundo o prefeito Hildon Chaves, o município está em tratativas com o Ministério das Cidades para que a entrega das chaves seja realizada ainda neste mês de setembro. “Estamos neste momento articulando junto à Energisa para que os contemplados possam já regularizar a implantação dos relógios em suas residências para que assim que entregarmos as chaves, não haja qualquer impedimento para que essas famílias façam suas mudanças já com a energia elétrica em funcionamento. Por isso é tão importante que quem ainda não compareceu, venha à Energisa, em frente ao Prédio do Relógio, no próximo sábado, para regularizar sua situação”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

Segundo o subsecretário de Governo, Devanildo Santana, o executivo municipal junto com a Caixa Econômica Federal não estão medindo esforços para agilizar a entrega dos empreendimentos aos contemplados. “A Energisa atendeu ao pedido e abre mais essa data para atender exclusivamente os contemplados do Porto Bello I que ainda não compareceram para pedido de ligação de energia elétrica. O atendimento será no sábado, 9 de setembro, das 8 horas ao meio dia, que é para facilitar o atendimento daqueles que não podem comparecer em dias úteis por conta do trabalho”, explica Santana.

Os contemplados devem estar munidos de RG, CPF e do Número de Identificação Social (NIS), caso estejam enquadrado na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Os residenciais do Porto Bello I já passaram pela etapa de sorteio dos endereços e vistoria. A entrega das chaves deve ocorrer ainda em setembro, em data a ser definida pelo Ministério das Cidades.

HISTÓRICO

A regularização fundiária tem sido priorizada pela gestão, atingindo a marca de 20 mil imóveis registrados, sendo 10 mil já titulados.

Em agosto, a prefeitura realizou o sorteio de endereço dos contemplados com os empreendimentos Pró-Moradia Leste I, FNHIS III, IV e VII. São 269 casas recuperadas e finalizadas graças ao aporte financeiro do município de mais de R$ 10 milhões de recursos próprios na recuperação estrutural dos imóveis. Essas obras ficaram paralisadas por mais de 12 anos.

Desde o ano passado, a Prefeitura também trabalha na finalização dos empreendimentos Porto Fino, Porto Madero II, Porto Madero V e Porto Bello I, obras também abandonadas em gestões passadas. O executivo municipal investiu cerca de R$ 30 milhões de recursos próprios para retomada das obras. Esses quatro empreendimentos somam 1.168 apartamentos.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO