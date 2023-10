CHAMAMENTOPrefeitura convoca taxistas com concessão nos distritos para regularização

Visitas ao espaço estão temporariamente suspensas para realização do serviço

O Parque Natural Municipal de Porto Velho está temporariamente fechado para visitas. O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Robson Damasceno, informou que as visitas estão suspensas por conta da reforma e dos novos ambientes que estão sendo construídos.

“Serão novidades para a população, turistas e frequentadores poderem desfrutar do parque. A obra está dentro do prazo de entrega, que é 120 dias. Haverá ainda a construção de redários, um bosque com mesas e bancos para piquenique, reforma de toda estrutura antiga de madeira, brinquedos, chuveiros e quadras de esporte, disse Robson.

A estrutura interna da unidade de conservação também deve ser modificada. Um asfaltamento vai permitir que os visitantes possam andar de patins e bicicleta. O parque fica situado no fim da avenida Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira) e, quando aberto ao público, o horário de funcionamento do museu é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. A entrada é gratuita e a visitação individual acontece normalmente dentro do horário de funcionamento.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO