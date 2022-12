Chanceler russo critia atitude ocidental sobre a guerra

Yahoo! Notícias – 03/11/2022 Chanceler da Rússia, Sergei Lavrov

O chanceler e ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov , afirmou na entrevista coletiva anual em Moscou, que os Estados Unidos e a OTAN , foram responsáveis por um papel perigoso na guerra contra a Ucrânia . Segundo ele, Washington fez com que Kiev se transformasse em uma ameaça para Moscou, e que não pode ser ignorada.

Da mesma forma, Lavrov disse que houve uma tentativa dos Estados Unidos e da OTAN em aumentar as tensões no Mar da China Meridional, além de tentar subverter as organizações regionais que tinham como objetivo promover o diálogo. “Não diga que os EUA e a OTAN não participam desta guerra – vocês estão participando diretamente. Incluindo não apenas o fornecimento de armas, mas também o treinamento de pessoal”, acusou Lavrov .





O chanceler ainda acusou os países ocidentais de tentarem usar do conflito como forma de destruir a Rússia . “O Ocidente anunciou publicamente que não quer apenas que a Rússia seja derrotada no campo de batalha. Disse que a Rússia deveria ser totalmente destruída como jogador. E alguns estão até realizando conferências especiais especulando sobre em quantas partes dividir a Rússia e quem vai liderar qual parte.”

Em defesa, as potências ocidentais rejeitam a fala do russo , dizendo que estão armando Kiev para que o país recupere as terras ucranianas , que não veem interesse da Ucrânia em projetos territoriais em terras da Rússia . Para os russos , a tomada do território vizinho é uma “uma operação militar especial”, com o intuito de salvaguardar a capital Moscou.

O chanceler argumentou a favor da campanha russa em usar ataques aéreos, com drones e mísseis, com o intuito de destruir as infraestruturas ucranianas . “Nós desativamos as instalações de energia [na Ucrânia ] que permitem a vocês [o Ocidente] lançarem armas letais na Ucrânia para matar os russos ”, completou Lavrov.

Negociações

Ainda que grande parte do discurso tenha sido feito voltado a críticas aos países ocidentais, Sergei fala que a Rússia se mantém aberta para negociações , tanto para a Ucrânia , quanto para os Estados Unidos .

“Nunca se esquivou de possíveis contatos entre o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, e o presidente da Rússia , Vladimir Putin, e mostrou-se disposto a receber os líderes alemão e francês quando eles quiseram discutir a Ucrânia ”, completou o chanceler .

A Ucrânia se pronunciou sobre o assunto, dizendo que estará pronta para negociações apenas quando o país estiver livre das tropas russas , e que os territórios sejam devolvidos, como a Crimeia, anexada em 2014 por Moscou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.









Fonte: IG Mundo