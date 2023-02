Chefe da Receita copiou dados fiscais de opositores de Bolsonaro

Reprodução – 27.02.2023 Vereador esquece câmera ligada e é flagrado tomando banho durante reunião na Romênia

Na Romênia , o vereador romeno Alberto-Iosif Caraian , do partido social-democrata ( PSD ), foi flagrado tomando banho em uma reunião após esquecer a câmera ligada durante uma videoconferência com outros parlamentares .

O caso que viralizou nas redes sociais ocorreu na última sexta-feira (24). Nas imagens, o parlamentar aparece tendo dificuldade ao desligar a câmera após perceber que ela estava ligada. Ele ficou cerca de 40 segundos no ar, o que tirou risadas dos colegas.

“Eu não consigo desligar, não consigo. Peço desculpas. Estou com uma gripe terrível e não sei como desligar”, comentou o vereador de Bucareste, capital da Romênia. Algum tempo depois, ele voltou à reunião vestido adequadamente.

Veja o momento do flagra:

Vereador flagrado tomando banho durante reunião na Romênia. pic.twitter.com/W0WioTW9pe — Davi Valadares (@DaviValadares3) February 27, 2023









Após o episódio, o parlamentar publicou uma mensagem se desculpando no Facebook: “A tecnologia ainda prega peças. Infelizmente, a pressa se manifestou! Peço desculpas pelo infeliz incidente”, escreveu.

Fonte: IG Mundo