Chile: 14 imigrantes venezuelanos são mortos em incêndio

Um incêndio deixou 14 imigrantes venezuelanos mortos na cidade de Coronel, no sul do Chile. As autoridades locais ainda investigam o que causou o fogo.

Oito crianças estavam entre os mortos, disse o vice-prefeito de Coronel, Javier Valencia. Segundo ele, a causa do incêndio permanece desconhecida, mas as autoridades investigam se uma unidade de aquecimento havia superaquecido.

Três famílias viviam em duas casas destruídas pelo incêndio.

O prefeito criticou o aumento na construção de habitações em terrenos não autorizados, conhecidos no Chile como “acampamentos”, onde se sabe que ocorrem incêndios florestais.

Coronel, perto de Concepción, uma importante cidade do sul do Chile, é uma área fortemente afetada por esses incêndios, devido às altas temperaturas provocadas pelo verão no hemisfério sul.

Milhares de venezuelanos migram para o Chile, um dos países mais ricos da América do Sul, a fim de evitar a miséria no seu país de origem. A principal rota de saída é pela Bolívia ou Peru, muitas vezes em condições extremamente perigosas.

Mais de sete milhões de venezuelanos deixaram a sua terra natal desde 2015, no meio de uma crise econômica e política em curso, de acordo com novos dados da ONU.

