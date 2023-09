Chile e Colômbia empatam sem gols pelas eliminatórias

Nenhuma equipe conseguiu marcar gols no estádio Monumental de Santiago na noite desta terça-feira (12), quando Chile e Colômbia empataram em 0 a 0 pela 2ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.

As equipes entraram em campo em momentos distintos. Enquanto os colombianos vinham de vitórias sobre Alemanha e Venezuela, o Chile sofreu uma dura derrota na abertura das eliminatórias.

No primeiro tempo, a questão física dominou a partida. Aos 20 minutos, Yerri Mina sentiu dores e precisou ser substituído por Davinson Sánchez. Por volta dos 30 minutos, Arturo Vidal também teve um problema no joelho e precisou de atendimento médico. Apesar da dúvida inicial, o volante do Athletico-PR permaneceu em campo. No entanto, no segundo tempo, após uma dividida com Luís Diáz, Vidal não aguentou a dor e foi substituído, visivelmente emocionado.

Com a bola rolando, o lance mais importante da partida ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. Apesar do domínio dos visitantes, em uma cobrança de falta na área, Maripán marcou o gol para o Chile. No entanto, o lance foi anulado por impedimento.

