Chili com carne

Bruno Concha/Secom – 02.08.2022 Vacinação contra a Covid-19 em Salvador, na Bahia





O Ministério da Saúde divulgou hoje (30) novos números da pandemia de Covid-19 no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou, em 24 horas, 28,8 mil novos casos da doença e 119 óbitos.

Desde o início da pandemia, o país acumula 36,3 milhões de casos confirmados da Covid-19 e 693,8 mil mortes registradas. O número de pacientes recuperados soma 34,9 milhões.

O estado de São Paulo tem o maior número de registros de Covid-19 e de mortes em consequência da doença – 6,3 milhões de casos e 177,4 mil óbitos. Em seguida, aparecem Minas Gerais (4 milhões de casos e 64,4 mil óbitos); Rio Grande do Sul (2,89 milhões de casos e 41,5 mil óbitos) e Paraná (2,86 milhões de casos e 45,7 mil óbitos).

Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, 498 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas no país, sendo 181,4 milhões da primeira dose e 163,9 milhões da segunda, além de 102,5 milhões da primeira dose de reforço e 40,2 milhões do segundo reforço.





Compra de 50 milhões de doses da Pfizer

O pasta da Saúde assinou, nesta sexta-feira, um acordo de compra de 50 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 . Com a nova aquisição, o número de imunizantes da farmacêutica recebidos pelo Brasil desde o início da pandemia chega a 150 milhões.

De acordo com a pasta, 81 milhões destas vacinas foram entregues ao longo de 2022, e o restante das 69 milhões de doses devem chegar até o segundo semestre de 2023.

Em um primeiro momento, o novo contrato define a entrega de imunizantes bivalentes para pessoas com mais de 12 anos, e vacinas monovalentes para crianças que têm entre 6 meses e 11 anos de idade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE