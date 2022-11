China assina declaração do G20 e se afasta da Rússia

Reprodução Xi e Putin

Nesta quarta-feira (16), a China condenou “veementemente a guerra na Ucrânia ”. O país assinou uma declaração conjunta da cúpula do G20 em Bali. É o posicionamento mais forte dos chineses contra os russos. Apesar da comemoração dos integrantes do grupo, especialistas apontam que isso não significa um afastamento entre Pequim e Moscou.

“O presidente russo está quase sozinho no mundo com sua política e não tem nenhum parceiro de aliança forte”, falou o chanceler alemão, Olaf Scholz. O líder da Alemanha conversou com Xi na capital chinesa no começo do mês.

Líderes mundiais se encontraram nas últimas semanas com o presidente da China para que o país se posicionasse contra os russos. No começo da semana, por exemplo, Xi se encontrou com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. No bate-papo, o líder chinês se mostrou contra ao uso de armas nucleares na Ucrânia.

“A maioria dos membros condenou veementemente a guerra na Ucrânia e enfatizou que ela está causando imenso sofrimento humano e exacerbando as fragilidades existentes na economia global — restringindo o crescimento, aumentando a inflação, interrompendo as cadeias de abastecimento, aumentando a insegurança energética e alimentar e elevando os riscos à estabilidade financeira”, diz texto do G20.

O documento também critica o uso de armas nucleares e exigiu a “implementação completa, oportuna e contínua” de um acordo que autorize a exportação de grãos ucranianos através de portos no Mar Negro.

O posicionamento da Rússia

Apesar da declaração e da assinatura feita pela cúpula do G-20, a Rússia afirmou que alguns países possuem “outras visões e avaliações diferentes da situação e das sanções”.

Os russos estão tratando o documento como equilibrado, pois não condena Moscou, mas sim a guerra. A Rússia também demonstra interesse em facilitar as exportações de grãos e fertilizantes. A tendência que o grupo siga buscando soluções para dar um ponto final no conflito.

Fonte: IG Mundo