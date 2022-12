Redação – BBC News Mundo China deve anunciar 10 medidas de flexibilização contra a Covid-19

A China deve anunciar, nesta quarta-feira (7), 10 novas medidas de flexibilização contra a Covid-19 no país. Com as mudanças, a China deve permitir a quarentena em casa para alguns dos que tiveram diagnóstico positivo para a doença.

De acordo a Reuters, a Covid-19 deve ser rebaixada já em janeiro de 2023 para a categoria B, uma classificação menos rígida de enfrentamento de doenças infecciosas.

Desde janeiro de 2020, o novo coronavírus é administrado sob os protocolos de categoria A pela China, apesar de ser uma infecção de classe B.

Segundo a mídia estatal Yicai, continuar adotando a classificação A não está de acordo, uma vez que mais de 95% dos casos da China são assintomáticos e leves.

Em novembro, outras 20 normas foram divulgadas e desencadearam uma onda de medidas flexibilizadoras no país. Apesar disso, há uma semana, manifestantes protestam contra a política ainda rigorosa de “covid zero” adotada pela China desde o início da pandemia.

Fonte: IG SAÚDE