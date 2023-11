China diz que não quer travar ‘guerra fria ou quente’ com EUA

Um brasileiro de 23 anos que atuava como combatente voluntário no exército ucraniano, na guerra contra a Rússia, morreu no último final de semana após um ataque de mísseis. As informações são de familiares de Júlio César Sales Soeiro, de 23 anos. O jovem era natural do município de Machadinho do Oeste, em Rondônia.

Segundo familiares, a morte foi comunicada por um amigo de Júlio que mantinha contato diário com ele pela internet. O falecimento ainda não foi confirmado à família pelo governo ucraniano.

Nas redes sociais, a irmã do jovem, Juliana Salles, lamentou a perda e relembrou os pedidos para que Júlio não lutasse na guerra. “Como eu te implorei pra você voltar, mas você sempre quis ser um herói de guerra”, disse.

Parentes contam que o jovem sempre teve o sonho de atuar no exército. Na Ucrânia, ele fez um período de treinamentos antes de ir para a batalha. A morte teria ocorrido após um ataque de míssil na cidade de Andriivka, próximo a Donetsk.