China diz que Rússia é ‘sócio estratégico’ e chama Putin para Pequim

Em seu segundo dia de visita a Moscou , o presidente da China, Xi Jinping , afirmou nesta terça-feira (21) que seu país e a Rússia são “grandes potências vizinhas” e apontou os dois países como “sócios estratégicos”. O mandatário ainda convidou Vladimir Putin para uma visita à China assim que possível.

O líder chinês está na capital russa desde segunda-feira (20) em uma viagem de três dias a convite do Kremlin . Nesta terça (21), Xi participou de uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin . Mais tarde, ele deve se encontrar novamente com Putin.

Durante o contro do chinês com Mishustin, ele declarou que o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, ” seguirá dando prioridade à colaboração estratégica global entre China e Rússia”.

“Somos grandes potências vizinhas e amplos sócios estratégicos”, disse.

Segundo a mídia estatal chinesa, Xi também o premiê russo para uma visita à China.

Após sua chegada a Moscou, o mandatário chinês e russoXi e Putin discutiram o plano de paz que Pequim quer apresentar para tentar acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, no entanto, Kiev deve rejeitar o acordo que contempla que as tropas russas continuem em áreas ocupadas do território ucraniano.

O Kremlin não deu mais detalhes sobre o conteúdo da conversa entre os dois líderes.

