China pede para que Rússia e Ucrânia retomem o diálogo

Montagem iG / Imagens: Wikimedia Commons Putin e Zelensky

Em um documento divulgado nesta sexta-feira (24), data em que a guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano , a China pediu aos países em combate que comecem as negociações de paz o mais rápido possível. A nação chinesa pede ainda que armas nucleares deixem de ser usadas no conflito.

“Todas as partes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia a trabalhar na mesma direção e retomar o diálogo direto o mais rápido possível”, declarou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

Pequim também se mostrou contrário às armas nucleares que tem sido usadas na guerra. Recentemente, o líder da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a saída em um tratado de desarmamento nuclear com os Estados Unidos.

“As armas nucleares não devem ser usadas e as guerras nucleares nunca devem ser travadas. A ameaça ou uso de armas nucleares deve ser combatida”, diz a China em documento.

A nação chinesa é uma aliada da Rússia. Ela ofereceu apoio diplomático e financeiro a Putin, mas não teve envolvimento militar nas invasões na Ucrânia.

Na última quarta-feira (22), o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, se reuniu na com Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, durante uma visita para escrever o documento sobre uma “solução política” para a guerra.

Volodimir Zelensky, presidente ucraniano, afirmou na última quinta (23) que não teve conhecimento do plano de paz da China e gostaria se reunir com representantes chineses para discutir propostas de paz.

“Acho que é um fato muito positivo em geral que a China comece a falar sobre a Ucrânia e a enviar sinais”, disse Zelensky.

Um ano de guerra

Nesta sexta-feira (24), a guerra entre Rússia e a Ucrânia completa um ano. O conflito deixou 42,2 mil mortos, 56,7 mil feridos e outros 15 mil desaparecidos, segundo dados da Agência Reuters. Em compensação, Kiev conseguiu evitar o domínio russo sobre suas terras e, agora, mantém a disputa pela região de Donbass, tomada pelo Exército de Putin.

Fonte: IG Mundo