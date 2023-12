China: Terremoto mata 111 pessoas

Reprodução Mais de 100 pessoas morreram na China





Nesta segunda-feira (18), um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a província de Gansu, no noroeste da China, causando devastação e resultando na morte de pelo menos 111 pessoas, enquanto outras 230 ficaram feridas.

O sismo ocorreu na madrugada local de segunda para terça-feira, deixando um rastro de destruição e desmoronamento de casas.

Os danos provocados pelo terremoto levaram os moradores a fugirem para as ruas em busca de segurança. A região afetada testemunhou várias réplicas após o tremor principal, aumentando o risco de novos desmoronamentos e danos estruturais.

O epicentro do terremoto foi localizado a 100 quilômetros a sudoeste da capital provincial, Lanzhou, afetando partes das províncias de Gansu e Qinghai.

Moradores dessas áreas afetadas enfrentam condições desafiadoras, especialmente devido a uma onda de frio que atinge a região, com temperaturas em torno de 14 graus Celsius negativos na manhã seguinte ao evento sísmico.

Os esforços de resgate estão em andamento, com autoridades ativando uma emergência de socorro de nível IV. A área do desastre está localizada em uma região de alta altitude, intensificando os desafios para as operações de resgate e aumentando a preocupação com desastres secundários.

As condições climáticas adversas estão complicando ainda mais os esforços de resgate, com a onda de frio abrangendo grande parte da China.

As autoridades estão mobilizando recursos para enfrentar os desafios logísticos impostos pelas condições climáticas e para proporcionar assistência eficaz às vítimas.





O terremoto em Gansu destaca a vulnerabilidade das regiões propensas a eventos sísmicos e ressalta a importância de uma resposta rápida e coordenada diante de desastres naturais, especialmente quando enfrentam condições climáticas adversas.

O número de vítimas pode aumentar à medida que as operações de resgate avançam.

Fonte: Internacional