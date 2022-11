China: Xi Jinping diz que exército deve se preparar para uma guerra

Divulgação/Diário do Povo (China) Xi Jinping fez um discurso à Comissão Militar Central da China





Em discurso às Forças Armadas nesta quarta-feira (9), o presidente chinês Xi Jinping pediu para o exército “concentrar toda a sua energia na luta” em preparação para um possível guerra.

O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista da China (PCCh) , publicou fotos do chefe de Estado do país com vestimentas militares durante uma visita ao centro de comando de operações conjuntas da Comissão Militar Central (CMC).





De acordo com Xi, o exército do país deve defender a soberania e a segurança nacional, dado que a China está em uma situação de segurança instável e incerta.

Ele também afirmou que as Forças Armadas devem estudar, divulgar e implementar perfeitamente os princípios norteadores do 20º Congresso Nacional do PCCh e tomar ações concretas para modernizar ainda mais a defesa nacional.

Reeleição no PCCh

Xi Jinping foi reeleito como secretário-geral do Partido Comunista Chinês no mês de outubro e vai para seu terceiro mandato no comando do país pelos próximos cinco anos. O pleito tornou Jinping o líder mais poderoso do país desde Mao Tsé-tung.

Com a vitória, Xi acumulará três cargos pelos próximos anos. Além da secretária-geral do partido, Jinping se mantém como presidente do país e chefe das Forças Armadas.

Entre os principais pontos para o próximo governo está a oposição de separatistas que querem a independência de Taiwan. Os chineses pretendem contra-atacar para evitar separação do país do governo e não descarta o uso das Forças Armadas.

A nova Constituição ainda prevê o reconhecimento do Partido Comunista Chinês como força de liderança política suprema e seu líder, no caso Xi Jinping, como autoridade central e norteadora para o crescimento da China. As regras ainda obrigam lealdade política do exército

Fonte: IG Mundo