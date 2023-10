CHUPINGUAIA: POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS E CONDUZ SUSPEITO

Na noite do último sábado (21), policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar, apreenderam drogas durante uma ação no município de Chupinguaia. Um homem, suspeito do cometimento do ilícito, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Ocorrência policial

A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas relatando que um homem estaria vendendo substância entorpecente nas proximidades do alojamento de funcionário de uma empresa, diante das informações recebidas uma equipe policial realizou patrulhamento pelo local e visualizou o suspeito com as mesmas características relatadas na denúncia e realizou a abordagem.

Com o suspeito os militares encontraram porções de cocaína prontas para o comércio e, ao ser indagado sobre a procedência do entorpecente, o suspeito relatou ter adquirido na cidade de Rolim de Moura, e que realizava a venda do entorpecente na cidade de Chupinguaia a aproximadamente 02 meses.

Os militares receberam informações que um segundo suspeito estaria junto na prática do ilícito e que estaria escondendo entorpecente enterrado em uma mata. Após realizarem buscas, os policiais localizaram 31 invólucros de maconha enterrados aos fundos do quintal, porém o segundo suspeito não foi localizado.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado, juntamente com o entorpecente apreendido, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Texto: P5 do 3°BPM

Fonte e foto: Boletim de ocorrência / SISEG