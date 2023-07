Chutando de bico!

Sábado e domingo recheado de futebol. Porto Velho Sub-20 vai jogar Copa do Brasil da categoria.

Seis jogos abrem a décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Seleção Feminina vence (empata ou é derrotada) a (com ou para) França. Desistência de outro clube abre vaga para o time da capital.

Fim de semana – As 15h deste sábado (29), Fluminense e Santos, no Maracanã. Internacional contra o Cuiabá, no Beira-Rio. E Athlético-PR, que recebe o Cruzeiro, na Ligga Arena abrem a rodada do Brasileirão Assaí. Mais tarde, outros três confrontos fecham o sábado de futebol brasileiro. As 17h30 o Corinthians enfrenta a equipe do Vasco, na Neo Química Arena. Fortaleza e RedBull Bragantino, duelam na Arena Castelão. Nos embalos de sábado à noite, mais precisamente as 20h, Atlético-MG e Flamengo finalizam a rodada. No domingo (30), tem jogo as 10h, São Paulo recebendo o Bahia, no Morumbi. À tarde, as 15h, mais dois jogos. Botafogo, no Nilton Santos, encara o Coritiba e América-MG e Palmeiras, jogam no Independência. O último jogo da rodada será disputado as 17h30, entre Goiás e Grêmio, na Serrinha.

*Todos os jogos citados acima são no horário de Rondônia.

Mundial feminino – O Brasil perdeu para a França no Mundial Feminino da FIFA na manhã deste sábado (29). A seleção francesa é uma das fortes candidatas ao título e venceu por 2×1 com gols de Le Sommer e Eugenie e Debinha para o Brasil e caminha firme para as oitavas de final. Com a derrota o Brasil perdeu a primeira colocação do grupo F. Com o revés, a Seleção Brasileira aguarda o resultado do jogo de logo mais entre Panamá e Jamaica, para saber se vai com a obrigação de vencer na última rodada.

Tabelinha rondoniense

Real Ariquemes desiste da disputa no torneio nacional.

Porto Velho – Indicado pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER). O time Sub-20 do Porto Velho jogará a edição da Copa do Brasil 2023. Por meio de um oficio, o Real Ariquemes, informou a FFER que não disputará o torneio, assim como fez no Campeonato Estadual da categoria.

*Por João Rafael Costa