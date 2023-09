Chutando de bico!

Campeonato Brasileiro para por dez dias. Seleção Brasileira Masculina estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026. Destaque de Cacoal nos Jogos da Juventude e Rolim classifica no Rondoniense Sub-20.

Rodada 22 teve empate no Derby em São Paulo, e o Flamengo vencendo o Botafogo. Brasil joga na sexta (8) no Pará.

Folga – O Brasileirão Assaí 2023 para por dez dias, e os times vão ter um descanso e tempo para treinar. Na última rodada, os destaques foram a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 2 a1 e das equipes do Grêmio e do Fluminense que também venceram e diminuíram a distância para o líder. O Campeonato Brasileiro retornará com a rodada 23, na quarta (13), um dia, após o término da data Fifa.

Rumo ao Hexa – A Seleção Canarinho inicia sua jornada rumo a mais um título mundial. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, começa hoje (7), com o jogo de abertura entre Paraguai e Peru, na Ciudad del Este, as 18h30. O Brasil joga na sexta-feira (8) as 20h45, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, contra a Bolívia.

*Todos os jogos citados acima são no horário de Rondônia.

Tabelinha rondoniense

Estudante Leticia Corrêa, ganhou o terceiro lugar no wrestling. Tigre da Zona da Mata empatou e garantiu a classificação.

Orgulho para Cacoal – No dia 1º começaram os Jogos da Juventude, que está sendo realizado na cidade de Ribeirão Preto-SP. E Rondônia está sendo bem representado. A estudante da Escola Estadual Josino Brito, de Cacoal, conquistou a medalha de bronze na modalidade wrestling. A delegação rondoniense conta com 170 integrantes, entre atletas, comissão técnica e dirigentes. A competição conta com mais de 4 mil atletas de todo o pais, e será encerrada no próximo dia 16.

Rondoniense Sub-20 – Empate da classificação, foi assim o confronto entre RMEC e Porto Velho pelo Estadual Sub-20 2023. O placar de 2 a 2 confirmou a vaga para a semifinal do torneio. O Tigre da Zona da Mata vai enfrentar o Ji-Paraná hoje, feriado de 7 de Setembro no Cassolão, em Rolim de Moura, as 15h30 (RO).

