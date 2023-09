Chutando de bico!

Brasil estreia com vitória e quebra de recorde. Porto Velho é sede de torneio internacional. Judô conquista medalhas em Jogos da Juventude.

Seleção não tomou conhecimento da Bolívia, e goleou com direito a dois de Neymar Jr.

Eliminatórias – Passou o trator. Assim foi a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil venceu a Bolívia, no Mangueirão em Belém, por 5 a 1. Com dois de Neymar e Rodrigo, um do Rafinha, e pelos bolivianos, Abrego fez o de honra. Além da grande vitória, o jogo ficou marcado pela quebra do recorde, que era de Pelé, que pelos números da Fifa, era o maior artilheiro da amarelinha. Com os dois gols anotados, Neymar chega a 79 gols, superando o Rei que tem 77. A Seleção volta a campo na terça-feira (12), e vai até Lima, enfrentar a Seleção peruana a partir das 22h, no estádio nacional de Lima.

*Todos os jogos citados acima são no horário de Rondônia.

Tabelinha rondoniense

O estádio Aluízio Ferreira é palco da Copa América de Futebol Soccer Society. Estudantes-atleta trouxeram um prata e duas medalhas de bronze para o Estado.

Futebol Society – Entre 7 a 10 de setembro, está sendo disputado a Copa América de Society, com apoio do Governo do Estado. Uruguai, Paraguai, Argentina e o Brasil, são s seleções participantes. A promoção do evento é da Fifos (Federação Internacional de Soccer Society), junto com a Federação Rondoniense de Soccer Society. Os dois primeiros jogos foram realizados na quinta-feira (7), com vitória do Argentina sobre o Paraguai, por 2 a 0. E o Brasil venceu por 6 a 0 o Uruguai.

Jogos da Juventude 2023 – Os estudantes-atletas judocas Marco Pereira, Mateus Cunha e Rarina Costa subiram no pódio na competição nacional disputada em Ribeirão Preto. O torneio encerra no dia 10 de setembro.

