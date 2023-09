Chutando de bico!

Palmeiras vence. Flamengo é massacrado. E São Paulo perde mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Hurts brilha, e Eagles vence pela NFL. Sábado tem abertura do Jogos Internos do Maria Auxiliadora.

Equipe paulista anota placar mínimo e fica a 7 pontos do líder. Furacão faz estrago em Cariacica. De virada Colorado bate o Tricolor. Quarterback do Seatle faz 4 touchdowns.

23ª rodada – Com gol do atacante Breno Lopes, o Palmeiras venceu o Goiás, dentro do Allianz Parque, e está a 7 pontos do líder (Botafogo), com um jogo a mais. Na quarta-feira (13) o Athlético-PR não se intimidou jogando em Cariacica e venceu por 3 a 0 o Flamengo. No Beira-Rio, o Internacional ganhou, de virada, do São Paulo, e fez as pazes com a vitória no Brasileirão Assaí. Mais jogos da quinta e sexta: Na Vila Belmiro, o Santos perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro. O Corinthians foi até o Castelão, e saiu com a derrota por 2 a 1 diante do Fortaleza. Em Curitiba, o Coxa perdeu mais uma, agora para o Bahia pelo placar de 4 a 2. No interior paulista, o RedBull Bragantino marcou 2 no Grêmio e garantiu mais três pontos. Único empate na rodada, o Cuiabá recebeu o América-MG e a partida ficou 2 a 2. Mais dois jogos hoje (16) completam a rodada. O clássico carioca entre Vasco e Fluminense, as 15h e na Arena MRV, em Minas, o Galo recebe o líder Botafogo.

• Todos os jogos citados acima são no horário de Rondônia

Semana 2 – Jogo que abriu a semana 2 da NFL, o Philadelphia Eagles deixou seu torcedor empolgado em pleno Lincon Financial Field, na Filadélfia, na última quinta-feira (14). Com 4 turnovers (erros forçados ou não), os Vikings erraram demais, e o time da casa aproveitou fechando a partida em 34 a 28. Com uma noite brilhante do seu quarterback, Jalen Hurts, candidato a MVP (Jogador mais valioso), anotando 4 touchdowns, dois com as próprias pernas, e os outros dois em passes sensacionais. Os Eagles estão invictos, enquanto o Minnesota Vikings tem duas derrotas. Outros 15 jogos acontecem no domingo e na segunda. Destaques para o Sunday Night Football, o domingo nobre da NFL com Miami Dolphins encarando o New England Patriots, no Gillette Stadium, as 21h20. E na segunda, rodada dupla no Monday Night Football, no Norte da Carolina, os Panthers recebe o New Orleans Saints, no Bank of America Stadium as 20h15. Outro jogo da rodada, fica entre Pittsburgh Steelers enfrentando o Cleveland Browns, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh as 21h15.

• Os jogos acima são no horário de Brasília

Tabelinha rondoniense

Neste sábado, a partir das 19h, haverá a abertura dos Jogos Internos do Maria Auxiliadora

Maria Auxiliadora – A solenidade acontece no Instituto, na rua Irmã Capelli, 41, centro. Vôlei, basquete, handebol, tênis de mesa, dama e queimada são as modalidades disputadas por mais de 200 alunos.

