Chutando de bico!

Sai zica – Campeão inédito na Copa Betano do Brasil 2023, o São Paulo segurou o empate no Morumbi, e sagrou-se campeão. O time paulista até tomou um susto no início da partida, pois o Flamengo veio para cima, e pressionou nos 20 minutos iniciais da partida. Depois o São Paulo igualou o jogo, porém, aos 43 minutos da primeira etapa, quem abriu o placar foi o Mengão, num chute fora da área que carimbou a trave e voltou no joelho do atacante Bruno Henrique, que marcou para o Rubro Negro. O momento era de pane geral no time do Morumbi, porém, durou pouco. Nos acréscimos, após rebote do goleiro do time carioca, Rodrigo Nestor acertou um lindo chute de fora da área e empatou. Na segunda etapa, o Flamengo não teve forças para tentar uma reação, e coube ao São Paulo administrar o empate e conquistar o título, inédito, da Copa Betano do Brasil 2023.

Sulamericana – Pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sulamericana, Corinthians e Fortaleza ficaram no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena. O time paulista teve que correr atrás, pois logo aos 21minutos do primeiro tempo, José Welison abriu o placar para o Leão do Pici. Com muita dificuldade na armação das jogadas, mesmo com Renato Augusto em campo, o Timão pouco criava, mas conseguiu o empate, ainda na primeira etapa. O jogo ficou morno no segundo tempo e com pouquíssimas chances para ambas as equipes. O jogo de volta é na próxima terça-feira (29), no Castelão.

Libertadores – O confronto brasileiro entre Fluminense e Internacional, direto do Maracanã, na quarta-feira (28), foi um jogo dos mais emocionantes. O confronto abriu as semifinais da Copa Libertadores da América. Hoje, em La Bombonera, na Argentina, às 20h30, Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam no primeiro jogo da semifinal.

Brasileirão – No Campeonato Brasileiro, a disputa segue acirrada em todas as partes da tabela. No pelotão da frente, dez pontos separam o líder, Botafogo, do quinto colocado, o rival Fluminense. A derrota do Glorioso para o Corinthians, e a vitória do Tricolor das Laranjeiras sobre o Cruzeiro, só demonstram que o Brasileirão Assaí 2023 vai ser disputado até o final. Já na parte de baixo da tabela, apenas 12 pontos separam o primeiro da zona de rebaixamento, a equipe do Bahia, para o Atlético-MG, nono colocado. As vitórias de Bahia e Vasco, embolaram ainda mais essa faixa da tabela, e os times terão que brigar muito para escapar da série B. O Coritiba perdeu mais uma na quarta-feira (São Paulo 2xl) e continua na rabeira do Brasileirão.

NFL – O mundo da bola é oval é amor, lances curiosos e muitos touchdowns na semana 3 que acabou na última segunda-feira (25). No domingo, o jogo entre Chiefs e Bears, não foi só o placar elástico que chamou atenção, mas o amor estava no ar, o assunto mais falado naquela tarde não foi o massacre do time comandado por Patrick Mahomes. E sim o romance entre a superestrela Taylor Swift e o tight end Travis Kelce. E ainda teve o furacão de Miami, no Hard Rock Stadium, onde os Dolphins, simplesmente engoliram os Broncos, vencendo pelo placar de 70 a 20. Dos lances também foram destaques nesta rodada. Na vitória dos Chargers contra os Vikings, uma “gracinha” onde o quarterback passou para o widereceiver fazer o lançamento para Mike Williams correr para o touchdown. Um dos melhores kickers da Liga, Justin Tucker, viu seu adversário chutar 4 vezes para mais de 50 jardas, com direito a o chute que deu a vitória para os Colts em cima dos Ravens. Alerta de reedição do Super Bowl no último Monday Night Football, entre Bengals e Rams, só que o vencedor foi outro. No Super Bowl os Rams saíram com o título, já na última partida pelo horário nobre da NFL, os Bengals venceram por 19 a 16. A semana quatro inicia hoje (28) à s 20h15 com o confronto entre GreenBay Packers recebendo o Detroit Lions no Lambeau Field.

*Todos os jogos citados acima são no horário de Rondônia.

Tabelinha rondoniense

Medalha no mundial máster de Jiu-Jitsu. Campeão no voo livre. Saiu o campeão Sub-20 do Estadual de Futebol.

Jiu-Jitsu – Evento foi realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Campeonato Mundial é organizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF). O atleta de Porto Velho, Angelo Rafael, conquistou a medalha de bronze na categoria até 57,5 quilos.

Voo Livre – O esporte é praticado por poucos, porém, muito bem conhecido por Dhenilton Manthay, o Nito. Começou no voo livre em 2017. Disputou sua primeira competição em 2022, e já conquistou o primeiro título na categoria Sport (para pilotos de nível iniciantes e intermediários). A competição foi disputada em Ouro Preto do Oeste. Neste ano, a preparação foi para a XC Conquista do Oeste, realizada entre 10 a 13 de agosto, no Mato Grosso. Nito foi campeão da categoria Lite, e quarto colocado no Geral.

É campeão! – Domingo foi dia de soltar o grito de campeão. O Rondoniense venceu mais uma vez, (o primeiro jogo foi 2 a 0), por 1 a 0, e no placar agregado de 3 a 0 sobre o Ji-Paraná, sagrou-se pela primeira vez campeão do Campeonato Estadual Sub-20 de 2023.

