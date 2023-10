Chutando de bico!

Palmeiras eliminado! Rodada de clássicos pelo Campeonato Brasileiro. Bears vencem os Commanders pela NFL. Futsal Sub-18 de Rondônia é destaque.

Verdão segue sem conseguir eliminar o Boca em confronto pela Libertadores. Hoje a partir das 15h tem início o Brasileirão. Jogo que abriu a semana 5 contou com três touchdowns de DJ Moore.

Pesadelo – Segue a sina. O Palmeiras não consegue passar pelo Boca Juniors em mata-mata da Libertadores. E ontem não foi diferente, mas com drama. O time argentino saiu na frente, com um vacilo da defesa alviverde, o craque Cavani não perdoou e anotou para os Xeneizes. O Boca levou s primeira etapa como quis, encaixotando a equipe paulista, que fez um primeiro tempo muito ruim. Na segunda período, com mudanças do técnico Abel Ferreira, colocando as “crias” da base, que mudou o panorama do jogo, ainda mais depois que o zagueiro e capitão, do Boca, Rojas foi expulso. O Palmeiras fez o primeiro gol com um chute de Piquerez, de fora da área, que contou com a falha do goleiro Romero. Porém, foi a única falha do arqueiro argentino. Mesmo com o bombardeio da equipe brasileira, Romero foi o destaque no tempo normal com pelo menos quatro defesas difíceis. E o Boca picotava o jogo, alcançando seu primeiro objetivo, o levar a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, a estrela de Romero, que defendeu as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gomes. Pol Fernandez decretou a eliminação e colocou o Boca Juniors, com seis empates nessa Libertadores no mata-mata, na final, e também é o único time a chegar em doze finais do torneio. No dia 4 de novembro, Fluminense e Boca Juniors farão a grande final no Maracanã.

Prepare o coração – As 15h, direto da Serrinha, Goiás e Bahia abrem o Brasileirão Assaí 2023, neste sábado (7). O Vasco recebe o São Paulo em São Januário as 17h30. E nos embalos de sábado à noite, as 20h, clássico das multidões direto da Neo Química Arena entre Corinthians e Flamengo. Domingo, no horário nobre do futebol brasileiro, a partir das 15h serão três jogos. Clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã. Em mais um clássico, só que paulista, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque. E para fechar o horário nobre, mais um duelo regional, um dos mais pegados do Brasil, o Internacional encara o Grêmio no Beira-Rio. Mais três jogos fecham o domingo às 17h30. Começando com o Athlético-PR recebendo o RedBull Bragantino na Ligga Arena. Fortaleza e América-MG se enfrentam no Castelão. Na Arena MRV o Galo tem o duelo contra o Coritba. A rodada terminará, no sábado (14) com Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal às 20h, por conta da data Fifa (A CBF quer preservar o gramado do estádio na capital Mato-grossense por causa do jogo da Seleção Brasileira).

• Jogos nos horários de Rondônia

Semana 5 – Épico, assim podemos definir a partida do wide receiver DJ Moore do Chicago Bears, que anotou três touchdowns, e praticamente carregou seu time para a vitória. Os Bears abriram 27 a 3 sobre o Washigton Commanders, e depois foi só administrar a partida. O quarterback Justin Fields, dos Bears, teve ótima atuação lançando para quatro touchdowns. Mesmo com a vitória, a primeira na temporada, a equipe de Chicago ainda amarga a última colocação NFC Norte. Os Commanders caíram para terceira colocação na NFC Leste. No domingo e segunda-feira treze jogos fecham a rodada. Destaques para o Sunday e Monday Night Football. No domingo, pelo Sunday Night, o San Francisco 49ers recebe o Dallas Cowboys no Levi’s Stadium, a partir das 20h20. E na segunda, pelo Sunday Night, o Las Vegas Raiders encaram o GreenBay Packers, em Nevada, no Allegiant Stadium as 20h15.

Tabelinha rondoniense

Seleção de Futsal rondoniense é convocada para o Brasileirão de Futsal.

Convocados – Em Ananindeua, no Pará, entre 3 a 9 de dezembro, o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18, masculino terá início. Dez estados irão participar do torneio. Além de Rondônia também Goiânia, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, Bahia, Amazonas, Distrito Federal, Acre e Pará.

*Por João Rafael Costa

