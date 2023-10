Chutando de bico!

Brasil perde para o Uruguai. Retomada do Campeonato Brasileiro. Destaques da NFL. Giro pelo esporte em Rondônia.

Que tiriça – Mais um jogo decepcionante do Brasil nas mãos do Diniz. Os comandados, do também técnico do Fluminense, tiveram um desempenho fraco, e viu a Celeste fazer 2 a 0, gols de La Cruz e Soares, vencer e quebrar uma invencibilidade de oito anos dentro das Eliminatórias. Além de trazer na mala a derrota, e perder a segunda colocação dentro da competição, outro fato importante foi a lesão de Neymar, sofrida no fim do primeiro tempo. O jogador passou por exames ficou constatada lesão nos ligamentos do joelho. Resumo da partida. Jogo truncado no primeiro tempo, e o Brasil perdido na segunda etapa. Até agora o “Dinizismo” não funcionou.

Rodada 27 – Grêmio e Athlético-PR abriram ontem (18) e o time paranaense venceu de virada (1×2) na Arena Grêmio, pelo Brasileirão Assaí 2023. Também ocorreram na noite de quarta (18), mais cincos jogos. O Coritiba perdeu (0X3) para o Cuiabá no Couto Pereira. No mesmo horário o América-MG recebeu e perdeu (1×2) para o líder Botafogo. Um pouco mais tarde mais três jogos. O Vasco venceu (1×0) o Fortaleza em São Januário. O Goiás ganhou (2×0) do São Paulo na Serrinha. E para finalizar, o Bahia superou (1×0) o Internacional, na Itaipava Arena Fonte Nova. Hoje (19) quatro jogos fecham a rodada. As 18h, Palmeiras e Atlético-MG no Allianz Parque, e no mesmo horário o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão. As 19h Santos e RedBull Bragantino duelam na Vila Belmiro. E para fechar a rodada, Fluminense e Corinthians jogam as 20h30 no Maracanã.

NFL – Caíram os dois últimos invictos da temporada. 49ers e Eagles não conseguiram manter a invencibilidade. O time de São Francisco até teve a chance no último lance da partida, um field gol que valem 4 pontos, mas o kiccker Jake Moody não converteu, ficando o placar em 19 a 17 para o Cleveland Browns. Já o Philadélphia Eagles, caminhava para mais uma vitória, abrindo 14 a 3 contra o New York Jets. Mas, empurrado pela torcida, os Jets, vieram como um foguete, e viraram o jogo, com 17 pontos seguidos, e fecharam o placar em 20 a 14. Tensão no Sunday Night Football, entre Buffalo Bills e New York Giants. O running back Damian Harrys sofreu uma pancada forte, e caiu travado no gramado. Mesmo saindo na maca da ambulância, o jogador fez um sinal de positivo, e após exames feitos no hospital, foi diagnosticado com torção no pescoço, e já recebeu alta na segunda-feira (16). A partida terminou 14 a 9 para os Bills. Ladeira abaixo, assim é a situação do New England Patriots, com mais uma derrota, terceira seguida e, de seis jogos na temporada, o quinto revés. Dessa vez para o Las Vegas Raiders, por 21 a 17. A semana 7 da bola oval começa amanhã, com o New Orleans Saints recebendo, no Caesars Superdome, o Jacksonville Jaguars, a partir das 20h15.

Tabelinha rondoniense

Cerejeiras com atleta no JOER, na etapa nacional. Orgulho no Futsal em torneio na Sérvia. Série B do Rondoniense de Futebol. E abertura do Ruralzão 2023.

Rumo à Brasília – Nandda Gabrielly Silva de Souza, de 13 anos, da cidade de Cerejeiras, irá representar Rondônia, no Tênis de Mesa categoria Infantil Feminino no JEBs (Jogos Escolares Brasileiro) que será disputado entre 28 de outubro a 10 de novembro, na Capital Federal. Nandda foi campeã invicta no JOER, realizado em Ji-Paraná, e conquistou, além do título, a vaga para a etapa nacional.

Mundial – Delegação rondoniense conquistou o quinto lugar no Mundial de Futsal disputado na Sérvia, categoria masculino sub-18. O desempenho da equipe foi satisfatório, e muito comemorado por atletas e delegação. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Série B – Pontapé inicial no Campeonato Estadual de Futebol em Rondônia. E teve derby, Vilhena e Barcelona se enfrentaram no Portal da Amazônia. O VEC venceu com uma vitória simples. Na outra partida, Pimentense e Rondoniense, pelearam no Biancão, porém, nada de gols e a partida terminou empatada. A segunda rodada será realizada no sábado, dia 21. Às 15h30 Rondoniense e VEC jogam no Aluízio Ferreira. No mesmo horário, Barcelona e Pimentense se enfrentam no Portal da Amazônia.

Ruralzão – No sábado (7) foi dado início ao Campeonato Ruralzão 2023. A abertura foi realizada no campo do Corinthians, da Linha 13, atual campeão das categorias Ouro e Prata. O tradicional torneio, começou em 1983, tem o próprio Corinthians como maior vencedor, 11 títulos no total. E esse ano vai em busca de mais um. Ainda mais depois de um atropelar o Flamengo, da Linha 12, pelo placar de 9 a 0 pela categoria Ouro. Na preliminar, na categoria Prata, o Corinthians também venceu o Flamengo, mas pelo placar de 2 a 0.

*Por João Rafael Costa