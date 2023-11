Chutando de bico!

Seleção Brasileira passando vergonha na Colômbia. Brasileirão com novo líder. NFL encaminhando-se para o fim da temporada regular. Giro do esporte em Rondônia.

Brasil perde para a Colômbia e alcança marca negativa histórica. Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Começou na última quinta a semana 11 da NFL.

Que fase! – O Brasil deu vexame no seu último confronto pelas Eliminatórias. E por que? Não dá para aceitar perder para a Colômbia, mesmo fora de casa, e ainda mais de virada. Com todo respeito a Seleção Colombiana, mas era obrigação do Brasil sair com os três pontos. Os comandados do Diniz até começaram bem a partida, e logo aos 3 minutos já estava 1 a 0, gol de Gabriel Martinelli. Parecia que iria atropelar. Mas aos 25 minutos, Vini Jr saiu lesionado. Com a saída da estrela brasileira, saiu também o futebol da Seleção. Domínio total da Colômbia. Se o goleiro Alisson não tivesse inspirado, o placar seria mais elástico a favor dos colombianos. E no segundo tempo, ainda com domínio total da equipe da casa, aos 5 minutos, com dois gois de cabeça de Luis Díaz, a Colômbia virou, somou mais três pontos e subiu para a terceira colocação. E o Brasil, que nunca havia perdido dois jogos seguidos nas Eliminatórias, amarga a quinta colocação. E agora? Será que a era do “Dinizismo” está mais para o “Baguncismo”. Aguardaremos os próximos capítulos. E que capitulo, O Brasil receberá a Argentina na próxima terça-feira (21) no Maracanã às 20h30.

Novo Líder – Desde a terceira rodada do Brasileirão Assaí 2023, o Botafogo não perdia a liderança. Porém, a última rodada, antes da parada para as eliminatórias da Copa do Mundo, mexeu com a liderança. Com a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, e o empate entre Botafogo e RedBull Bragantino, o Verdão assumiu a liderança (com um jogo a mais que o Glorioso). A briga pelo título está mais aberta do que nunca, RedBull Bragantino e Flamengo, ainda sonham, pois tem um jogo a menos que os demais postulantes ao título, com exceção do Botafogo. Na parte debaixo da tabela, a disputa também é acirrada para não cair. Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Santos, brigam para ficar longe das duas últimas vagas para a Série B. Afinal, o América-MG já está matematicamente rebaixado, e o Coritiba precisa de um milagre. Com a pausa pela Data Fifa, o Brasileirão volta a campo na sexta-feira (24) a partir das 20h. E os jogos restantes sendo disputados no sábado, domingo e segunda-feira.

NFL – Reta final da temporada regular da bola oval. Na quinta (16) o Baltimore Ravens recebeu o Cincinnati Bengals, que se encontra numa crise sem fim, e pior, seu quarterback Joe Burrow saiu da partida lesionado, e preocupa para os próximos jogos. Os Ravens venceram por 34 a 20. Com a derrota, os Bengals amargam a lanterna da divisão. Mais 13 jogos fecham a semana 11, no próximo domingo (19) e segunda (20). Destaque para o Sunday e Monday Night Football, os jogos do horário nobre da NFL no EUA. No domingo (19), às 21h20 o Denver Broncos recebe o Minnesota Vikings, e na segunda-feira o Kansas City Chiefs vai a campo contra o Philadelphia Eagles às 21h15.

Tabelinha rondoniense

Participação significativa no JEBs. Judô em Ji-Paraná. Ruralzão em Ouro Preto.

JEBs – Na última semana, os atletas que representaram Rondônia no Jogos Escolares Brasileiros, disputados na capital federal, bateram recorde de premiações. Foram 30 medalhas e 3 troféus conquistados. O Estado de Rondônia teve 199 atletas na competição.

Judô em Jipa – No sábado (25), acontecerá a 27ª Copa Cidade Ji-Paraná de Judô. Mais de 450 atletas de 19 cidades, irão competir neste dia, na quadra de esportes Barcelona. Evento faz parte do calendário de aniversário da cidade. As lutas serão disputadas entre as categorias de 7 a 17 anos, e também a Sênior, no masculino e feminino.

Campeão – Sábado (11), no campo do Filadélfia, saiu o campeão do Ruralzão 2023, na categoria Titular. Decidido nas penalidades, o Santa Helena sagrou-se campeão. No sábado anterior, mas na categoria Aspirantes, a equipe do Santa Helena também conquistou o título.