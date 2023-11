Chutando de bico!

Botafogo mantém a liderança. Clássico no domingo pela 28ª rodada do Brasileirão. NFL passando por aqui. Basquete e futebol são destaques em Rondônia.

Fogão é primeiro com 58 pontos. Hoje tem mais Brasileirão Assaí 2023. Domingo de muitos jogos pela NFL.

Segue o líder – Mais líder do que nunca. O Botafogo segue na ponteira, depois de 27 rodadas disputadas. Fora de casa o Glorioso venceu por 2 a 1 o América-MG. Outros destaques da rodada foi a primeira vitória do técnico Tite no comando do Flamengo, ganhou do Cruzeiro por 2 a 0 em pleno Mineirão. Em jogo de seis gols, Fluminense e Corinthians ficaram no 3 a 3, no Maracanã. Hoje inicia a 28ª rodada, a partir das 17h30. O grande jogo da rodada é o clássico entre Flamengo e Vasco, domingo (22) as 15h no Maracanã.

Brasileirão

Jogos de hoje

Cuiabá e Goiás, às 17h30; Bahia e Fortaleza, 17h30, Botafogo e Athetico Paranaense, 20h.

Domingo – Internacional e Santos, 15h, Corinthians e América (MG), 17h30; Atlético Mineiro e Cruzeiro, 15h e São Paulo e Grêmio, 17h30.

NFL – Jaguars venceram os Saints na partida de abertura da semana 7, por 31 a 24, em New Orleans. Domingo e segunda tem o restante da rodada. No domingo a partir das 13h o Chicago Bears recebe o Las Vegas Raiders. No Sunday Night Football o Miami Dolphins vai até a Filadélfia, buscar a vitória sobre os Eagles. No Monday Night Footaball, Minesota Vikings e San Francisco 49ers a partir das 20h15.

Tabelinha rondoniense

Basquete Tiradentes feminino vai disputar o JEBs. Jaru terá time em Torneio da Criança de Futebol.

Partiu Brasília – Ji-Paraná terá a escola Tiradentes (Júlio Guerra) representando a cidade no JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) que será disputado a partir do dia 27 deste mês. As “meninas do basquete” como são conhecidas as bicampeãs do JOER (Jogos Escolares de Rondônia) venceram o último título de forma invicta.

Torneio da Criança – Neste sábado (21), a Escolinha de Futebol WS de Jaru, irá participa do Torneio da Criança no Clube Vera Cruz, com início pela manhã. As categorias que disputam o torneiro são a Sub-08, Sub-10, Sub-12 e Sub-1