Chutando de bico!

Pode comemorar – Em um campeonato que parecia certo o título do Botafogo, que chegou a ter 13 pontos de diferença para o vice-líder, o Palmeiras prevaleceu com a força mental do seu grupo e treinador. Mesmo após a eliminação na Libertadores, acarretando tropeços consecutivos, o time paulista manteve a “cabeça e fria e o coração quente”, lema do seu treinador Abel Ferreira, e contou com a “bananisse” do Botafogo. Nos últimos dez jogos o verdão teve um retrospecto de 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E com um empate na última rodada diante do Cruzeiro, conquistou o décimo segundo título brasileiro. O G4 do campeonato ficou com Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo, estes carimbaram vaga direta para a Libertadores 2024. Botafogo e RedBull Bragantino, foram quinto e sexto, respectivamente, e garantiram vaga na pré-Libertadores 2024. No Z4, tristeza para o time do Rei Pelé. O Santos perdeu para o Fortaleza, em plena Vila Belmiro por 2 a 1, e viu Vasco e Bahia vencerem seus jogos, com isso, o Peixe obteve seu primeiro rebaixamento para a Série B em sua história. O Z4 terminou com Santos, Goiás, Coritiba e América-MG.

NFL – Está chegando a hora, os playoffs da NFL começam em quatro semanas, e o clima vai ficando quente na temporada regular. Abrindo a semana 14, os Steelers receberam os Patriots, e perderam por 21 a 18, na última quinta-feira. Dos 14 jogos que fecham a semana, destaque para duas partidas em pleno Monday Night Football, entre Maimi Dolphins enfrentando o Tennessee Titans. E New York Giants encarando o Green Bay Packers, ambos as 21h15 da segunda-feira (11). No Sunday Night Football, o Dallas Cowboys recebe o Philadelphia Eagles, às 21h20 de domingo (10).

Tabelinha rondoniense

Juventude e Corinthians são os campeões do Ruralzão 2023 em Cacoal.

Ruralzão – No último sábado (2) o tradicionalíssimo Campeonato Ruralzão de Cacoal conheceu seus campeões nas duas categorias. Pela categoria Prata (Aspirantes) pela quarta vez o Corinthians da Linha 13 venceu, por goleada o Sport Clube 21, da Linha 21, por 4 a 1. Já pela categoria Ouro (Titulares) quem sagrou-se campeão, conquistando o bicampeonato, foi o Juventude da Linha 6, vencendo por 2 a 0 o Sport Clube 21. Este ano o idealizador da competição criada em 1983, não pôde estar presente, Adão Wenzel. Ele faz tratamento de saúde e acompanhou as partidas pela televisão.